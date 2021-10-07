Как рассказали в главке, накануне ночью в полицию поступило сообщение о том, что в точке с разливным пенным похититель забрал из кассы 17,5 тысячи рублей. Прибывший на место наряд установил, что около половины десятого вечера в помещение магазина вошел 31-летний бывший сотрудник, подошёл к продавцу и продемонстрировал нож в кармане куртки.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
После небольшой беседы он забрал из кассы выручку в счет якобы не выплаченной ему при увольнении зарплаты. Подозреваемый вскоре был задержан, после полицейской проверки он может стать фигурантом уголовного дела.