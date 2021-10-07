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Бывший работник пивного магазина на Богатырском проспекте пришёл за зарплатным долгом с ножом

Полиция Приморского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбоя в пивном магазине на Богатырском проспекте. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД.

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Как рассказали в главке, накануне ночью в полицию поступило сообщение о том, что в точке с разливным пенным похититель забрал из кассы 17,5 тысячи рублей. Прибывший на место наряд установил, что около половины десятого вечера в помещение магазина вошел 31-летний бывший сотрудник, подошёл к продавцу и продемонстрировал нож в кармане куртки.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу

После небольшой беседы он забрал из кассы выручку в счет якобы не выплаченной ему при увольнении зарплаты. Подозреваемый вскоре был задержан, после полицейской проверки он может стать фигурантом уголовного дела.

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Комментарии (7)

Holden_C
Если схемы были серые - работник сам работал согласился на такое, со всеми рисками. Потому что в серых ЗП работодатель в случае косяка сразу говорит - буду платить только то, что по бумагам. Ну и шанс, что в любой момент можно получить только то, что указано в отчетности, тоже присутствует. Работника такой подход устраивал.
260569221
Интересно….
За то, что забрал своё-честно заработанное - срок.
А работодателю, за то, что зп не выплатил вовремя - ничего….???
Я худею….
Марат Капранов
Он ножом угрожал. Это вообще-то вооруженный разбой.
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