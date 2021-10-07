Если схемы были серые - работник сам работал согласился на такое, со всеми рисками. Потому что в серых ЗП работодатель в случае косяка сразу говорит - буду платить только то, что по бумагам. Ну и шанс, что в любой момент можно получить только то, что указано в отчетности, тоже присутствует. Работника такой подход устраивал.