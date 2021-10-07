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Пятиклассник на самокате на юге Петербурга решил проскочить на красный, но попал под колеса «Жука»

Одиннадцатилетнего мальчика на самокате сбила машина на проспекте Ветеранов

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Полиция Петербурга проводит проверку по факту наезда на школьника в Кировском районе города.

Как сообщили «Фонтанке» 7 октября в ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло накануне около четырех дня у дома 52 по проспекту Ветеранов. По предварительной информации, пятиклассник одиннадцати лет решил проскочить на самокате на красный. Но его сбил начавший движение автомобиль «Ниссан Жук», за рулем которого была 35-летняя жительница Пушкина.

Мальчика с серьезными травмами головы и переломом ноги госпитализировали в детскую больницу № 1.

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Комментарии (7)

266305995
Ну вот и проскочил. Прямо в больницу. Хорошо, что не сразу в гроб.
Serg_I
При любом раскладе в ДТП будет виновен водитель!
Peshekhod
Полежит в больничке, почитает ПДД.
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