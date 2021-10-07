Пятиклассник на самокате на юге Петербурга решил проскочить на красный, но попал под колеса «Жука»

Полиция Петербурга проводит проверку по факту наезда на школьника в Кировском районе города.



Как сообщили «Фонтанке» 7 октября в ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло накануне около четырех дня у дома 52 по проспекту Ветеранов. По предварительной информации, пятиклассник одиннадцати лет решил проскочить на самокате на красный. Но его сбил начавший движение автомобиль «Ниссан Жук», за рулем которого была 35-летняя жительница Пушкина.

