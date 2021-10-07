Студент на Васильевском стрелял по бутылкам, а разбил окно гимназии

17-летний житель Выборгского района снова попал в поле зрения полиции после заявления о стрельбе на Васильевском острове.
Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около пяти дня в полицию поступило сообщение о том, что у дома 9 в переулке Каховского слышна стрельба.
Выехавший на место наряд полиции задержал в указанном месте 17-летнего студента Санкт-Петербургского морского технического университета. У него нашли пневматический пистолет. По предварительной информации, парень решил пострелять по крышкам пластиковых бутылок, но промахнулся, и один из металлических шариков попал в окно гимназии, расположенной в переулке.
Молодого человека доставили в отдел полиции, где опросили, а потом передали приехавшей матери.
Студент раньше уже попадал в поле зрения полиции: в 2019 году его месяц искали после того, как он сбежал из дома. А в 2020 году он привлекался за кражу двух велосипедов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.