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Студент на Васильевском стрелял по бутылкам, а разбил окно гимназии

Студент в переулке Каховского разбил окно гимназии выстрелом из пистолета

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17-летний житель Выборгского района снова попал в поле зрения полиции после заявления о стрельбе на Васильевском острове.

Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около пяти дня в полицию поступило сообщение о том, что у дома 9 в переулке Каховского слышна стрельба.

Выехавший на место наряд полиции задержал в указанном месте 17-летнего студента Санкт-Петербургского морского технического университета. У него нашли пневматический пистолет. По предварительной информации, парень решил пострелять по крышкам пластиковых бутылок, но промахнулся, и один из металлических шариков попал в окно гимназии, расположенной в переулке.

Молодого человека доставили в отдел полиции, где опросили, а потом передали приехавшей матери.

Студент раньше уже попадал в поле зрения полиции: в 2019 году его месяц искали после того, как он сбежал из дома. А в 2020 году он привлекался за кражу двух велосипедов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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