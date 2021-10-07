FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
72.57р83.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Вор в Пушкине оставил адвоката без техники и драгоценностей на миллион

Дом адвоката обокрали в Пушкине на миллион рублей

0
Печать

Полиция Пушкинского района ищет вора, который за несколько часов обчистил дом адвоката.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября, накануне около часа дня в полицию обратилась 41-летняя адвокат, приехавшая в Петербург из Тюменской области. Она сняла в пригороде Петербурга частный дом. Вернувшись в него 5 октября после работы около семи вечера, женщина обнаружила его почти девственно пустым.

По предварительной информации, из помещения, куда вор пробрался через окно предбанника, пропали драгоценности — сережки, кольцо и крестик с бриллиантами, а также вся техника — три ноутбука, шесть объективов, фотоаппарат, жесткие диски и даже водолазные часы.

Ущерб пострадавшая оценила в 987 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний