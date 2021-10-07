Вор в Пушкине оставил адвоката без техники и драгоценностей на миллион

Полиция Пушкинского района ищет вора, который за несколько часов обчистил дом адвоката.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября, накануне около часа дня в полицию обратилась 41-летняя адвокат, приехавшая в Петербург из Тюменской области. Она сняла в пригороде Петербурга частный дом. Вернувшись в него 5 октября после работы около семи вечера, женщина обнаружила его почти девственно пустым.



По предварительной информации, из помещения, куда вор пробрался через окно предбанника, пропали драгоценности — сережки, кольцо и крестик с бриллиантами, а также вся техника — три ноутбука, шесть объективов, фотоаппарат, жесткие диски и даже водолазные часы.

