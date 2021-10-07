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Полицейские в Купчино за полчаса раскрыли налет на булочную. Задержанный на допросе зевал

Мужчина с ножом забрал выручку булочной на Будапештской

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Булочная во Фрунзенском районе за пару минут лишилась выручки. Злоумышленника нашли за 30 минут.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне за десять минут до полуночи в пекарню на Будапештской, 53, зашел мужчина. Под угрозой ножа он заставил продавца отдать ему выручку заведения — 1 800 рублей. После ухода налетчика сотрудник булочной нажал тревожную кнопку.

Через полчаса сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении разбоя 33-летнего ранее судимого мужчину. Как говорят в главке, свою вину он не отрицал, правда, при даче объяснений зевал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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Комментарии (1)

Michael9870
Если зевал, то это разбой с отягчающими!
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