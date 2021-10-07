Полицейские в Купчино за полчаса раскрыли налет на булочную. Задержанный на допросе зевал

Булочная во Фрунзенском районе за пару минут лишилась выручки. Злоумышленника нашли за 30 минут.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне за десять минут до полуночи в пекарню на Будапештской, 53, зашел мужчина. Под угрозой ножа он заставил продавца отдать ему выручку заведения — 1 800 рублей. После ухода налетчика сотрудник булочной нажал тревожную кнопку.



Через полчаса сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении разбоя 33-летнего ранее судимого мужчину. Как говорят в главке, свою вину он не отрицал, правда, при даче объяснений зевал.

