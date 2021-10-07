Пока по-прежнему без шапки. Бабье лето в Петербурге продолжается

По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в четверг, 7 октября, в Петербурге ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, со скоростью 4–6 метров в секунду. Температура воздуха ночью опускалась до 5 градусов, днём он прогреется до плюс 12 — 14-и.



Атмосферное давление в течение дня будет меняться слабо и составит 773 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 68%.



Ранее «Фонтанка» писала, что по данным Гидрометцентра, бабье лето и золотая осень продлятся в Петербурге ещё неделю.

