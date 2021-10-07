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Президент Перу отправил в отставку правительство республики

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Президент Перу Педро Кастильо заявил об отставке правительства премьера Гидо Бельидо. Об этом глава государства рассказал в ходе обращения к нации, которое 7 октября транслировалось на YouTube-канале администрации президента.

«Сегодня принята отставка председателя Совета министров Гидо Бельидо Угарте, которого я благодарю за службу государству. Сообщаю, что новый кабинет министров примет присягу сегодня в восемь часов вечера (четыре утра по Москве)», — заявил Кастильо.

Президент пояснил, что этим решением хочет добиться равновесия между властями и повышения управляемости. По его словам, политические силы должны ставить в приоритет интересы государства и отказаться от идеологических разногласий.

Педро Кастильо, которого называют «самым левым президентом Перу», возглавил республику в июле. Гидо Бельидо является членом леворадикальной партии «Свободное Перу» — той же, что и президент.

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