Строители в Германии угрожают общенациональной забастовкой

Немецкие строители угрожают, что объявят общенациональную забастовку с требованием поднять зарплаты и другие выплаты. Как сообщает 7 октября Reuters, вопрос о повышении оплаты труда обострился на фоне рекордного роста цен в Германии.

В Берлине сотни рабочих вышли на уличные демонстрации, требуя увеличить их долю в прибыли от строительного бума в Германии. Профсоюз также настаивает на более высокой компенсации стоимости проезда на строительные объекты, которые расположены на значительном расстоянии от места жительства рабочих. Помимо этого, протестующие обращают внимание, что спустя 30 лет после объединения в Германии до сих пор существует разница в оплате труда в двух частях страны.