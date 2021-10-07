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Как стало известно «Фонтанке», группа RBI по заказу комитета по градостроительству и архитектуре разработала два варианта проекта планировки территории, расположенной между улицами Дыбенко, Крыленко, проспектом Большевиков и границей Ленинградской области. Их детали не раскрывают ни чиновники, ни строители.

«RBI подготовила для Санкт-Петербурга новый проект планировки территории всего квартала. Этот документ находится на согласовании в профильных ведомствах, и в настоящий момент он еще не утвержден», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.



Сама RBI еще в 2019 году на торгах за 472 млн рублей купила внутри квартала участок 3,7 га, находящийся в федеральной собственности. Изначально там предполагалось построить лишь 30 тыс. кв. м жилья класса комфорт, однако сейчас планы стали амбициознее. «Предполагается строительство нескольких жилых корпусов на 50–55 тыс. кв. м, а также детского сада на 120 мест. Предполагаемые сроки начала строительства — не ранее конца 2022 года», — уточнили там.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» / коллаж Поделиться Поделиться







Однако по итогам утверждения нового проекта планировки жильем могут быть застроены куда более обширные территории внутри квартала.

По данным аппарата «строительного» вице-губернатора города Николая Линченко, в настоящее время в отношении планировки всего квартала действительно вносятся изменения «с учетом строительства на рассматриваемой территории многоквартирных жилых домов» — такой ответ он дал одному из горожан на вопрос о судьбе земли, отведенной под застройку технопарка «Ингрия». Сейчас, согласно выписке из Росреестра, все незастроенные участки внутри квартала (кроме надела RBI) принадлежат городу и имеют назначение: для объектов образования.



Фото: предоставил читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Технопарк в 2005 году распорядился построить президент России Владимир Путин. В 2007 году правительство Петербурга учредило управляющую компанию — ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», которую возглавил Евгений Елин. Наиболее вероятным сценарием считалось обустройство тут кампуса университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича . Для этого вузу надо было продать свои дорогие корпуса на набережной Мойки, оплатив таким образом часть проекта, а остальное надеялись найти у частных инвесторов.

В ожидании их городские власти в 2008–2014 гг. закладывали на развитие этой территории более 3,2 млрд рублей, однако реализовать проект так и не удалось. Кстати, ровно посередине квартал еще с 1990-х застроен жилыми домами. Строила компания «Мегалит», подконтрольная Александру Бреге, в биографии которого есть строчка «проректор ГУТ им. Бонч-Бруевича» , курировавший в том числе реализацию проекта IT-парка на Дыбенко. Сейчас он заверил корреспондента «Фонтанки», что это право его компания получила в рамках закона: «Мы же строили тогда все с университетом, и в те годы это была совсем другая процедура, 90-е же. У Бонч-Бруевича была земля, и мы выступили инвестором. Построили дома, часть квартир получил университет, часть мы продавали на свободном рынке. Был инвестиционный договор».

«Место, конечно, для меня родное, но возможности делать проекты сейчас там нет», — ответил сейчас Александр Брега на вопрос редакции, нет ли у его компании намерений продолжить начатое там развитие территории.

За 10 лет там мало что поменялось — большая часть пустыря зарастала бурьяном, хотя напротив метро появилось здание, обслуживающее проложенную по кварталу теплосеть, а со стороны пр. Большевиков — большой корпус ГУТ Бонч-Бруевича со спортзалом, столовой и библиотекой. Но на этом развитие кампуса с IT-парком остановилось. Лишь в 2017 году компания Plaza Lotus Group братьев Зингаревичей заявила, что хотела бы получить 4,8 га на территории непостроенного технопарка. К 2024 году она хотела возвести гостиничный комплекс с конгресс-центром. В прошлом году в Plaza Lotus Group заявляли, что переговоры с городом больше пока не ведутся. Как обстоят дела сейчас, в компании оперативно рассказать не смогли. С покупкой в 2019 году на окраине квартала участка группой RBI об этом месте вновь заговорили. С прошлого года инвестор, по данным «Фонтанки», подыскивал поблизости землю для размещения необходимой по градостроительным нормам социальной инфраструктуры — без нее построить действительно большой жилой квартал там бы не получилось. И здесь бы кстати пришлась территория технопарка. О возможности прирастить купленную RBI землю за счет принадлежащих там городу участков заговорили, когда пошла речь о том, что компания должна вернуть приобретенный на торгах участок по соседству с Лопухинским садом. Такой размен казался логичным.

В самой компании объясняют, что не могут начать строить, пока не согласуют новый ППТ на всю территорию.

Подготовка к изменениям в проект планировки территории была анонсирована еще в прошлом году. Как рассказывала «Фонтанка», согласно адресной инвестиционной программе на 2020–2022 годы, планировалось, что в квартале площадью 56 га должен появиться «высококачественный деловой комплекс в сфере ИТ-технологии», включающий бизнес-центры, торговые помещения, коллективный центр обработки данных, конференц-центр, гостиницу, открытые многоуровневые стоянки, а также некоммерческие объекты — здание администрации, бизнес-инкубатор с учебным центром и инженерные сети. Проектная документация предполагала затраты в размере 2,5 млрд рублей, но, как отмечалось, нуждалась в корректировке.

Заказчиком планировки территории является комитет по градостроительству и архитектуре. «Фонтанка» обратилась в КГА с просьбой уточнить, что представляют собой подготовленные для него проекты и сколько там планируется построить жилья, однако на момент публикации ответа не получила. В RBI также отказались показать проект, но уточнили, что на городской территории предусмотрено строительство детских образовательных объектов. Другие подробности строители раскрывать не стали: «ничего еще не утверждено». Сохранится ли в новом проекте строительство технопарка, не знают и в ГУТ Бонч-Бруевича , так как «данный вопрос не в компетенции университета».



Сам квартал, по мнению экспертов, из-за близости к метро благоприятен для строительства жилья «среднего» класса. «Однако репутация бывшего нереализованного проекта технопарка накладывает негативный отпечаток на перспективную застройку. Помимо этого, данная часть Невского района имеет существенные проблемы с транспортной инфраструктурой, а масштабное жилое строительство на данном участке только их усугубит», — считает руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко.

Мария Долбиш, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»