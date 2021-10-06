В США задержали ученика, который мог открыть стрельбу в техасской школе

В США задержали 18-летнего ученика, который мог 6 октября открыть стрельбу в своей школе в Техасе. Полиция города Арлингтон рассказала в Twitter, что подозреваемого – афроамериканца Тимоти Джорджа Симпкинса – взяли под стражу без происшествий.



Стражи порядка также сообщили, что молодому человеку предъявили обвинение в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами.

По предварительной версии, стрельба произошла в ходе драки между учениками. В результате пострадали четыре человека, трое из них в больнице.