Из мэрии узбекского города за грубость уволили инициатора челленджа, в котором кое-кто усмотрел русофобию

Пресс-секретаря мэрии города Чирчик в Узбекистане Фахриддина Кадырова уволили после грубого ответа пользователям в соцсетях. Их интересовал челлендж городских властей с призывами говорить на узбекском языке — некоторые усмотрели в этом запрет общаться на русском.



Как сообщает 6 октября РИА Новости, в городской администрации посчитали, что пресс-секретарь нарушил этические нормы, кодекс госслужащего и не соблюдал культуру речи. Скриншот с сообщением, где Кадыров называет «тупыми» тех, кто не понял цели его акции, распространили в соцсетях блогеры.

