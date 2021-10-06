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Из мэрии узбекского города за грубость уволили инициатора челленджа, в котором кое-кто усмотрел русофобию

Пресс-секретаря мэрии узбекского Чирчика уволили после скандала с «языковым челленджем»

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Пресс-секретаря мэрии города Чирчик в Узбекистане Фахриддина Кадырова уволили после грубого ответа пользователям в соцсетях. Их интересовал челлендж городских властей с призывами говорить на узбекском языке — некоторые усмотрели в этом запрет общаться на русском.

Как сообщает 6 октября РИА Новости, в городской администрации посчитали, что пресс-секретарь нарушил этические нормы, кодекс госслужащего и не соблюдал культуру речи. Скриншот с сообщением, где Кадыров называет «тупыми» тех, кто не понял цели его акции, распространили в соцсетях блогеры.

Ранее в Чирчике развесили листовки, где напротив узбекских слов стояла галочка, а рядом с русскими эквивалентами — крестик. Сам Кадыров пояснил агентству, что о запрете русского языка речи не шло, только о популяризации узбекского.

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Комментарии (3)

yaprotiv
Хоть бы новость перепечатали нормально - Чирчик, а не Чичрик
Батарейкин
Мне разнорабочие нужны, может кто знает номер этого мамбета - работой тут его обеспечу!
Аппаратчик мокрой классификации
Вот урод! Чуть проект по выделению узбекам миллиона гектар российской земли под откос не пустил...
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