Фото: Архитектурная мастерская Мамошина Поделиться Поделиться







Градсовет рассмотрел архитектурно-градостроительный облик спортивного клуба, который АНО «Футбольный клуб «Коломяги» планирует построить на пересечении Солунской и Вербной улиц. Инвестор планирует потратить на него полмиллиарда рублей и не надеется окупить их в считанные годы. Внутри смогут заниматься более 1000 юных петербуржцев. Архитекторы обсуждали проект почти два часа. К нему оказалось слишком много вопросов, без разрешения которых реализовывать стройку не получится.

Проект спортивного клуба по заказу АНО «Футбольный клуб «Коломяги» разработала Архитектурная мастерская Михаила Мамошина. Авторы концепции обратились к эстетике супрематизма, к традициям раннесоветского Ленинграда и зарубежному, особенно американскому, опыту в части создания спортивной архитектуры.



На участке площадью 2 га должны появиться два строения общей площадью около 11 тыс. кв. м, из которых 8 приходятся на здание спортивного комплекса и 3 - на здание центра детского спорта, два футбольных поля - большое игровое и малое тренировочное. Проект также предусматривает строительство открытой парковки на 89 машиномест, 10 из которых предназначены для инвалидов.



Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» / коллаж Поделиться Поделиться







Мамошин обратил внимание на то, что выбранные для объектов цвета «чуть-чуть выбиваются из нормативных». Это и стало причиной сегодняшнего обязательного выхода на Градсовет. «Мы не стали корректировать на пастельные тона и решили следовать супрематической линейке цвета», - объяснил он.

Рецензент проекта, архитектор Сергей Орешкин, отметил удачное расположение объекта: территория вокруг него плотно застроена жильем и хорошо освоена, рядом расположены торговый комплекс и ФОК «Газпром». Также неподалеку отсюда находится действующее тренировочное поле клуба «Коломяги», но там вместо современного спортивного комплекса только маленький холодный ангар.



«Моя личная точка зрения, как эксперта, я бы поддержал это решение и попросил бы к этому внимательно отнестись членов совета. Могла бы сложиться яркая, абсолютно уникальная вещь, которая для данного района Коломяги могла бы оказаться лендмарк-объектом. Наверное, это было бы украшением данной территории», - рекомендовал проект к согласованию Орешкин.



Фото: Архитектурная мастерская Мамошина Фото: Архитектурная мастерская Мамошина Фото: Архитектурная мастерская Мамошина Фото: Архитектурная мастерская Мамошина Фото: Архитектурная мастерская Мамошина Поделиться Поделиться







Однако у главного архитектора города Владимира Григорьева возникло несколько вопросов. Они касались наличия санитарно-защитных зон у расположенных рядом АЗС и торгового центра, в границах которых запрещается устройство спортивных площадок. Ориентировочные зоны должны составлять 50 м от объекта, отметил глава КГА. Другие его замечания касались нормы озеленения территории, ориентации тренировочного и размера большого поля. Также у него вызвало недоумение сочетание на представленной авторами схеме натурального и искусственного газонного покрытий. Главный архитектор апеллировал к тому, что свойства разных покрытий могут ставить игроков в неравные условия. «На этом поле играть невозможно», - отметил Григорьев.



Позже гендиректор АНО «ФК “Коломяги» Андрей Розенберг пояснил, что на схеме выделен «усиленный газон» - основание, которое не будет прогибаться под колесами пожарных машин. По его словам, такое усиление не наносит никакого урона для футболистов и спортсменов, а само покрытие на всей территории поля будет искусственным.

Члены Градсовета выделили несколько технических и градостроительных недостатков. По словам архитектора Евгения Герасимова, проект, очевидно нарушающий существующие правила землепользования и застройки, не может быть согласован и должен быть переработан. С поправкой на субъективность, он раскритиковал оформление спорткомплекса и выбор стройматериалов. «Из сэндвич-панелей делается здание, потом оно раскрашивается и нам это пафосно подается как новое слово в архитектуре», - сказал эксперт.

Святослав Гайкович не согласился с эстетической оценкой проекта Герасимовым и отметил, что считает «немного надуманными» и озвученные на заседании градостроительные проблемы. «Сделано из простых материалов спортивное сооружение. На мой вкус оно безупречно. Можно спорить о том, соответствуют ли цвета той гамме, которую мы хотели бы все вместе видеть в Петербурге. Наверное в этом конкретном районе соответствуют, соответствуют духу спорта, - сказал архитектор. - Вопросы не улажены для согласования данного проекта, но я бы со своей стороны отметил его высокие эстетические качества».



По мнению архитектора Юрия Земцова, проект должен был быть отклонен еще до Градостроительного совета. Эксперт предложил вернуть практику проведения экспертного совета, предваряющего градостроительный.

Частное учреждение «ФК “Коломяги» было преобразовано в АНО в 2017 году. Тогда же изменился состав его учредителей. Ими стали братья Андрей и Валерий Розенберги, Сергей Германчук, Геннадий Белик и Сергей Андреев. Последний, по данным СПАРК, владеет строительной компанией «Профэнерго», выручка которой в 2020 году составила почти 1,9 млрд рублей.

Как сообщил «Фонтанке» Андрей Розенберг, идея строительства собственного спортивного комплекса ФК «Коломяги» возникла в том же 2017, началась подготовка документов для получения участка. Смольный выделил землю под инвестпроект в конце 2019 года.

По оценке Розенберга, объем инвестиций в новый спортивный клуб составляет около 450 млн рублей - это собственные средства, привлеченные и кредитные. Срок окупаемости спортивно-социального проекта может составить от 15 лет, отмечает он, но инвесторов это не пугает.



«Есть люди, для которых быстрый срок окупаемости не самое главное. К счастью, в нашем городе такие люди есть. Они больше озадачены важностью появления спортивных объектов, - сказал Розенберг «Фонтанке». - У нас детских спортивных объектов в городе просто катастрофически не хватает. Приведу в пример город Хельсинки. У нас проживает 5 млн человек, у них - 500 тысяч. В Хельсинки пять лет назад было 52 полноразмерных стадиона, у нас соответственно должно быть 520, а [в действительности], наверное, 20. И это еще Финляндия не считается футбольной страной, а у нас же вроде как приоритеты».

В будущем центре на коммерческой и бесплатной основе будет заниматься более 1000 детей. Фирма готова приступить к строительству, но нужно пройти Градсовет. По словам заказчика, ему предстоит уточнить все возникшие на сегодняшнем заседании нюансы и прийти на личный прием к главному архитектору города. «А так в принципе, особых нареканий к нам нет», - уверен он.

Футбольный клуб «Коломяги» - один из старейших в России. Он существует с 1904 года. С его первых игроков и сочувствующих собирался взнос в размере 50 копеек на покупку мяча. В довоенные годы коломяжцы входили в сборную Петербурга, РСФСР и СССР. «Клуб оказал сильное влияние на формирование «ленинградского стиля» игры и именно он «передал» свои сине-белые цвета спортивной формы сборной города и ФК «Зенит»», - сказано на сайте «Коломяг».



К концу ХХ века клуб пришел в упадок. Братья Розенберг стали инициаторами его возрождения. С 2000 году при нем работает детская школа. На пике в ней занималось до 800 ребят.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»