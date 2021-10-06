Член Совета Федерации Селезнев умер от COVID-19

Сенатор от Адыгеи генерал-майор ФСБ Олег Селезнев скончался от последствий коронавируса. Об этом 6 октября сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.



Селезневу было 62 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала сенатора ответственным и принципиальным политиком, который посвятил свою жизнь служению Отечеству, пишет РИА Новости.



Ранее Селезнев занимал пост главы УФСБ по Адыгее. С 2017 года был членом Совета Федерации, входил в комитет по международным делам. Полномочия сенатора истекали в сентябре 2022 года.

