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Член Совета Федерации Селезнев умер от COVID-19

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Сенатор от Адыгеи генерал-майор ФСБ Олег Селезнев скончался от последствий коронавируса. Об этом 6 октября сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

Селезневу было 62 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала сенатора ответственным и принципиальным политиком, который посвятил свою жизнь служению Отечеству, пишет РИА Новости.

Ранее Селезнев занимал пост главы УФСБ по Адыгее. С 2017 года был членом Совета Федерации, входил в комитет по международным делам. Полномочия сенатора истекали в сентябре 2022 года.

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Комментарии (5)

Hans-Christian
В статье самое главное не написано - он был привит или нет?
Вся эта общая информация про то, что он классно и продуктивно работал, ожидаема. Не будет же о нём Совфед выдавать информацию, что он был прогульщиком заседаний или никаких инициатив не вносил и просиживал штаны.
Dimitry Antonov
Беспокоюсь, а не отразится ли эта преждевременная смерть на работе Совета Федерации?
Frank Costello
Царствие небесное!
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