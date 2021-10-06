Суд в Петербурге лишил свободы четырех фигурантов дела о наркотиках. Один из них «просто возил ребят по делам»

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении четырех местных жителей. Мужчин признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.



Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 6 октября, не позднее 22 декабря 2019-го один из фигурантов дела собрал вокруг себя сообщников, которые поставляли крупные партии нелегальных веществ, хранили их в арендованных помещениях, а также расфасовывали их для розничного сбыта.



Выйти на след преступников полицейским помог инцидент в Московской области. В середине января 2020-го участник организованной группы находился вблизи садового товарищества «Брянцево Поле». Там он забрал два пакета с наркотиками, оставленные неустановленным лицом для их дальнейшей транспортировки в Петербург. По неизвестной причине злоумышленник опоздал на поезд, уже на вокзале его заметили и задержали правоохранители — мужчина находился в неадекватном состоянии.

