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Суд в Петербурге лишил свободы четырех фигурантов дела о наркотиках. Один из них «просто возил ребят по делам»

Четверо петербуржцев отправятся в колонию за сбыт наркотиков

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Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении четырех местных жителей. Мужчин признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 6 октября, не позднее 22 декабря 2019-го один из фигурантов дела собрал вокруг себя сообщников, которые поставляли крупные партии нелегальных веществ, хранили их в арендованных помещениях, а также расфасовывали их для розничного сбыта.

Выйти на след преступников полицейским помог инцидент в Московской области. В середине января 2020-го участник организованной группы находился вблизи садового товарищества «Брянцево Поле». Там он забрал два пакета с наркотиками, оставленные неустановленным лицом для их дальнейшей транспортировки в Петербург. По неизвестной причине злоумышленник опоздал на поезд, уже на вокзале его заметили и задержали правоохранители — мужчина находился в неадекватном состоянии.

Благодаря телефону горе-путешественника силовикам удалось выйти на остальных преступников. Вину признали все, кроме одного осужденного. Он пояснил, что «просто возил ребят по делам», а в день задержания находился в квартире фигуранта дела, так как поругался с женой и решил пожить у него несколько дней.

В итоге суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы на срок от 7,5 до 13,5 года в ИК строгого режима.

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