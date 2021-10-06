Российский бизнес направил на благотворительность в первом полугодии 2021 года более 8 млрд рублей

В 2020 году по инициативе Минэкономразвития были расширены налоговые стимулы участия коммерческих организаций в благотворительной деятельности. Юридические лица, пожертвовавшие имущество или денежные средства некоммерческим организациям (НКО), могут получить налоговые преференции.

За первое полугодие текущего года российские компании направили на благотворительность более 8 млрд рублей. При этом за весь 2020 год бизнес потратил на добрые дела 10 млрд. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, подводя первые итоги мер по дополнительному стимулированию поддержки благотворительной деятельности.

"По данным ФНС, за 2020 год 36 юридических лиц указали в декларации расходы, безвозмездно переданные НКО. Сумма расходов - более 10 млрд рублей, а сумма преференции по налогу на прибыль - более 2 млрд рублей. Мы отмечаем рост числа компаний, указывающих данные расходы в налоговой декларации. Уже за первое полугодие 2021 года 53 компании заявили о расходах на благотворительность. Сумма составила более 8 млрд рублей", - цитирует Илюшникову ТАСС.



Благотворительные пожертвования в адрес НКО предприятия могут включить в состав внереализационных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Налоговая льгота распространяется на отчисления более чем 43 тыс. НКО, входящих в два реестра, держателем которых является Минэкономразвития. Это реестр социально ориентированных НКО и реестр НКО, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии. Реестры были объединены в начале мая, однако до сих пор существуют в виде двух списков.



По словам замминистра, компании тратят на благотворительность больше средств, чем заявлено на сегодня, но «пока ещё не все знают о возможности по списанию налогов».

