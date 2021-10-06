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Пустячный мост Винни-Пуха под Лондоном продадут на аукционе

В Великобритании на торги выставлен лесной деревянный мост, прославившийся по книге про Винни-Пуха

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Британский аукционный дом Summers Place Auctions выставил на торги деревянный мост в Эшдаунском лесу под Лондоном, описанный в историях про медвежонка Винни-Пуха. В настоящий момент на этот лот принимаются ставки. Его оценочная стоимость составляет 40–60 тыс. фунтов стерлингов (55–82 тыс. долларов), сообщает 6 октября ТАСС.

Длина сооружения — 8,87 метра, ширина — 4,5 метра. Мост был построен в 1907 году для того, чтобы люди и повозки могли пересекать по нему местную речку. В 1920 году писатель Алан Александр Милн, прогуливаясь по переправе вместе со своим сыном Кристофером Робином, придумал игру в пустяки (или «пушалки» в переводе Бориса Заходера). В дальнейшем она была отображена в книге, когда Винни-Пух и его друзья кидали с моста палочки и смотрели, чья первой пересечёт финишную прямую.

В 1979 году ставший безумно популярным у туристов мост в графстве Восточный Сассекс был отреставрирован и перестроен таким образом, чтобы быть максимально похожим на картинки из книг про Винни-Пуха. Тогда же лесную переправу официально переименовали в Пустячный мост или Мост пустяков, а в церемонии открытия принял участие Кристофер Робин Милн. В 1999 году ставший непригодным к эксплуатации легендарный мост заменили на новый, а оригинальную конструкцию поместили на склад управляющего заповедником Центра Эшдаунского леса, где она и находилась до настоящего времени.

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Комментарии (2)

пазузу
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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодар/на за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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