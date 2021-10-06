Британский аукционный дом Summers Place Auctions выставил на торги деревянный мост в Эшдаунском лесу под Лондоном, описанный в историях про медвежонка Винни-Пуха. В настоящий момент на этот лот принимаются ставки. Его оценочная стоимость составляет 40–60 тыс. фунтов стерлингов (55–82 тыс. долларов), сообщает 6 октября ТАСС.
Длина сооружения — 8,87 метра, ширина — 4,5 метра. Мост был построен в 1907 году для того, чтобы люди и повозки могли пересекать по нему местную речку. В 1920 году писатель Алан Александр Милн, прогуливаясь по переправе вместе со своим сыном Кристофером Робином, придумал игру в пустяки (или «пушалки» в переводе Бориса Заходера). В дальнейшем она была отображена в книге, когда Винни-Пух и его друзья кидали с моста палочки и смотрели, чья первой пересечёт финишную прямую.
В 1979 году ставший безумно популярным у туристов мост в графстве Восточный Сассекс был отреставрирован и перестроен таким образом, чтобы быть максимально похожим на картинки из книг про Винни-Пуха. Тогда же лесную переправу официально переименовали в Пустячный мост или Мост пустяков, а в церемонии открытия принял участие Кристофер Робин Милн. В 1999 году ставший непригодным к эксплуатации легендарный мост заменили на новый, а оригинальную конструкцию поместили на склад управляющего заповедником Центра Эшдаунского леса, где она и находилась до настоящего времени.