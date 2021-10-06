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Пожар потревожил покойников на улице Шкапина

В доме на улице Шкапина произошел пожар, пострадавших нет

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Пожарные тушили аварийный дом, расположенный рядом с бюро судмедэкспертизы при комздраве Ленобласти. О возгорании на улице Шкапина сообщили 6 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Заявка поступила в 16:25, спустя примерно 50 минут огонь был потушен.

«В капитально ремонтируемом здании, на седьмом этаже, в помещении площадью 20 квадратных метров, горела обстановка на площади 6 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе экстренного ведомства, добавив, что пострадавших нет.

Собственный доходный дом архитектора Бредаля на улице Шкапина в 2009 году был признан аварийным. На данный момент, по словам очевидцев, он находится в ужасном состоянии — срезаны перила с лестниц, парадные открыты, перекрытия местами обрушились. В августе 2021 года стало известно, что дом планируют продать как лот из квартир и нежилых помещений. Здание формирует уличный фронт застройки улицы Шкапина, при этом не является объектом культурного наследия. Снос его запрещён нормами 820-го закона «О границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия...».

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Комментарии (4)

nuga
Покойники вышли с фонарями?
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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- про/сить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Dimitry Antonov
Пожар потревожил голову автора заголовка.
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