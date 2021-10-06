Пожар потревожил покойников на улице Шкапина

Пожарные тушили аварийный дом, расположенный рядом с бюро судмедэкспертизы при комздраве Ленобласти. О возгорании на улице Шкапина сообщили 6 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.



Заявка поступила в 16:25, спустя примерно 50 минут огонь был потушен.



«В капитально ремонтируемом здании, на седьмом этаже, в помещении площадью 20 квадратных метров, горела обстановка на площади 6 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе экстренного ведомства, добавив, что пострадавших нет.



Собственный доходный дом архитектора Бредаля на улице Шкапина в 2009 году был признан аварийным. На данный момент, по словам очевидцев, он находится в ужасном состоянии — срезаны перила с лестниц, парадные открыты, перекрытия местами обрушились. В августе 2021 года стало известно, что дом планируют продать как лот из квартир и нежилых помещений. Здание формирует уличный фронт застройки улицы Шкапина, при этом не является объектом культурного наследия. Снос его запрещён нормами 820-го закона «О границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия...».

