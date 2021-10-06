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Хотел стать блогером. В Тюмени задержали пранкеров, которые сняли ролик с «избиением» пожилой женщины

В Тюмени задержали организатора и участников съемки постановочного видеоролика с «избиением» пожилой женщины

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В Тюмени полицейские задержали троих молодых людей, которые ранее опубликовали в интернете постановочный видеоролик с ограблением и избиением пожилой женщины. В роли гражданки выступал один из любителей розыгрышей.

Как сообщили в МВД Медиа 6 октября, 23-летний инициатор съемок и его 18-летний помощник ранее были судимы за кражу. Их 21-летний напарник также имеет проблемы с законом — он привлекался к уголовной ответственности за нелегальный оборот наркотиков.

«Я решил проверить реакцию людей и заснять пранк — выхватывать у бабушки сумку. <...> Выкладывал с целью стать блогером», — объяснил один из участников съемок мотив поступка.

МВД-медиа

В отношении нарушителей порядка составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В ближайшее время материалы направят в суд.

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Комментарии (5)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приход.ится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
zlopopik
Как знать, может быть со временем мода на дебилизм пройдет. Вместе с сопутствующим употреблением.
Владислав Терехин
Чё за бред? Ну нет здесь состава административного правонарушения.
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