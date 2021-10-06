В Тюмени полицейские задержали троих молодых людей, которые ранее опубликовали в интернете постановочный видеоролик с ограблением и избиением пожилой женщины. В роли гражданки выступал один из любителей розыгрышей.



Как сообщили в МВД Медиа 6 октября, 23-летний инициатор съемок и его 18-летний помощник ранее были судимы за кражу. Их 21-летний напарник также имеет проблемы с законом — он привлекался к уголовной ответственности за нелегальный оборот наркотиков.



«Я решил проверить реакцию людей и заснять пранк — выхватывать у бабушки сумку. <...> Выкладывал с целью стать блогером», — объяснил один из участников съемок мотив поступка.

