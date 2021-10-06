Виктор Шендерович выступит на «Дилетантских чтениях»

«Это моя любимая игра — замер, контрольная группа: что было бы в нормальном государстве, если бы... Если бы государство, какая-нибудь Франция, Словакия, Словения, Польша, Чехия... Чтобы государство всем репрессивным аппаратом метелило нескольких журналистов, которые делали расследование», — эта цитата из недавнего «Особого мнения» Шендеровича на «Эхе Москвы» (журнал «Дилетант» — эховский проект). Или из его выступления в YouTube на уход Меркель из политики: «Меркель — это выученный урок Германии. В отличие от нас, которые отбиваются от училки, матушки-истории, как могут, Германия урок выучила».

Мы уже так привыкли, что Шендерович — журналист, публицист, сатирик — что уже и не представить его 15-летним парнем, поступившим в Театральную студию Олега Табакова. И что играл на сцене. И что учился на «режиссера самодеятельных театральных коллективов». А в свое время в спектакле Валерия Фокина ставил сцендвижение.



Так что о многом можно расспросить Виктора Анатольевича: и о злобе дня, и о добре каком-нибудь. Обстановка «Дилетантских чтений» камерная, располагает к задушевным беседам.



Подробности на сайте отеля «Гельвеция», встреча пройдет 12 октября на Марата, 11. Начало в 19:00.



Александра Шеромова

