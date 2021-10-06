Светлановский проспект в Выборгском районе Петербурга стал полноценной рекой. Автомобили, в том числе припаркованный каршеринг, оказались в воде. Видео локального ЧП появилось в соцсетях 6 октября.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, что заявка на вытекание у дома 35 поступила в четвертом часу дня. В 15:50 воду перекрыли, «речка» утекла в систему водоотведения.
«На данный момент специалисты предприятия подключают 5 зданий в зоне технологического нарушения к системе временного водоснабжения», — добавили в пресс-службе предприятия.