FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +11
72.57р84.17р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Ученик начальной школы в Нижнекамске пришел на занятия в противогазе, бронежилете и с автоматом

6
Печать

Жители города Нижнекамск в Татарстане обсуждают 6 октября фото мальчика, который прогуливался по школьному двору в камуфляже, бронежилете, противогазе и с муляжом автомата. Снимок опубликовала женщина, которая отметила, что сорванец был весьма горд собой и вызвал восхищение у сверстников.

Пользователи соцсетей были возмущены. Они призвали разобраться в ситуации инспектора по делам несовершеннолетних, психологов школы и полицию. Более радикальные жители города предложили судить взрослых за то, что позволили ребенку выйти из дома в таком виде. Но нашлись и те, кто не увидел в случившемся ничего криминального, заявив, что в детстве все мальчишки играют в войнушку.

В исполкоме о произошедшем уже знают. Как рассказал KazanFirst заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин, он лично приедет в школу, на территории которой видели ребенка, выяснит обстоятельства у руководства образовательного учреждения.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Владислав Терехин
Юнармеец!!!
Аппаратчик мокрой классификации
Вывсёврёти! Еготамнебыло! Етонеон!! :))
Yar_Petr
главное фоточку запостить успеть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний