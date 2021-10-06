Ученик начальной школы в Нижнекамске пришел на занятия в противогазе, бронежилете и с автоматом

Жители города Нижнекамск в Татарстане обсуждают 6 октября фото мальчика, который прогуливался по школьному двору в камуфляже, бронежилете, противогазе и с муляжом автомата. Снимок опубликовала женщина, которая отметила, что сорванец был весьма горд собой и вызвал восхищение у сверстников.
Пользователи соцсетей были возмущены. Они призвали разобраться в ситуации инспектора по делам несовершеннолетних, психологов школы и полицию. Более радикальные жители города предложили судить взрослых за то, что позволили ребенку выйти из дома в таком виде. Но нашлись и те, кто не увидел в случившемся ничего криминального, заявив, что в детстве все мальчишки играют в войнушку.
В исполкоме о произошедшем уже знают. Как рассказал KazanFirst заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин, он лично приедет в школу, на территории которой видели ребенка, выяснит обстоятельства у руководства образовательного учреждения.