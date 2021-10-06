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На Литейном проспекте в Петербурге появился арт-объект в виде книжки. Она грустит, что ее потеряли

На Литейном проспекте в Петербурге установили памятник «Потерянная книга»

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Печать

Вблизи дома 55 на Литейном проспекте в Петербурге появился необычный арт-объект «Потерянная книга». Взгляд персонажа печален.

Как сообщили в Telegram-канале администрации Центрального района города 6 октября, памятник отсылает к двум идеям. Первая заключается в том, что недалеко от сооружения Николай Некрасов обронил рукопись романа Николая Чернышевского «Что делать?». Вторая связана с тем, что книга постепенно заменяется электронными устройствами.

Фото: Центр. НОВОСТИ / telegram
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По данным СМИ, арт-объект воплотила выпускница Академии художеств имени Репина Вероника Бернард.

Фото: Центр. НОВОСТИ / telegram

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Комментарии (3)

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Книжку никто не терял бы, если бы не цены на них. Я, например, столько не могу позволить себе покупать, сколько читаю, поэтому приходится сперва электронный вариант читать, а понравившиеся покупать на бумаге.
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