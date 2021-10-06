Вблизи дома 55 на Литейном проспекте в Петербурге появился необычный арт-объект «Потерянная книга». Взгляд персонажа печален.
Как сообщили в Telegram-канале администрации Центрального района города 6 октября, памятник отсылает к двум идеям. Первая заключается в том, что недалеко от сооружения Николай Некрасов обронил рукопись романа Николая Чернышевского «Что делать?». Вторая связана с тем, что книга постепенно заменяется электронными устройствами.
По данным СМИ, арт-объект воплотила выпускница Академии художеств имени Репина Вероника Бернард.