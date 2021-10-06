Часть стены Гунибской крепости обрушилась днем 6 октября прямо на глазах у туристов, которые приехали её посмотреть.
Об этом они сообщают в соцсетях. Сейчас на место выехали сотрудники администрации региона, чтобы вместе с экспертами осмотреть объект и решить, что делать дальше. И безопасно ли пускать людей на территорию крепости.
Автор: Комсомольская правда — Ставрополь и СКФО — KP.RU / vk.com
Оборонное сооружение расположено на территории нынешнего села Гуниб и отделяет плато, где шли бои во время Кавказской войны, от жилой части нынешнего Гунибского района. Крепость с 1861 года возводили русские солдаты после пленения имама Шамиля. Работы были завершены в 1870 году.
Сейчас она считается одной из достопримечательностей Дагестана.