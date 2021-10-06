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Стена Шамиля в дагестанском Гунибе рухнула на глазах туристов

В Гунибе обрушилась часть стены Шамиля

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Часть стены Гунибской крепости обрушилась днем 6 октября прямо на глазах у туристов, которые приехали её посмотреть.

Об этом они сообщают в соцсетях. Сейчас на место выехали сотрудники администрации региона, чтобы вместе с экспертами осмотреть объект и решить, что делать дальше. И безопасно ли пускать людей на территорию крепости.

Автор: Комсомольская правда — Ставрополь и СКФО — KP.RU / vk.com

Оборонное сооружение расположено на территории нынешнего села Гуниб и отделяет плато, где шли бои во время Кавказской войны, от жилой части нынешнего Гунибского района. Крепость с 1861 года возводили русские солдаты после пленения имама Шамиля. Работы были завершены в 1870 году.

Сейчас она считается одной из достопримечательностей Дагестана.

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Комментарии (2)

Владислав М
Весьма символично.
alexadmin
Пора строить новую стену?
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