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Актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

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Валерию Гаркалину, который попал в больницу с COVID-19, стало хуже, его перевели в реанимацию. Об этом 6 октября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа, где актер преподает.

Уточняется, что актер находится в сознании. О том, что Гаркалин оказался в больнице в Коммунарке с коронавирусом, стало известно 5 октября. В ГИТИСе заявляли, что артист чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Гаркалину 67 лет. Он снимался в фильмах «Ширли-мырли», «Детки напрокат», сериале «Моя прекрасная няня» и других. В 2008 году получил звание народного артиста России.

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