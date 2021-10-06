7 октября в Петербурге стартует Неделя моды

Из постоянных резидентов организаторы отметили модный дом FABRIC FANCY by Sergey Khromchenkov с завершающей цикл hi-tech одноименной коллекцией: комбинацией комфортной и креативной одежды из 26 женских и 11 мужских образов. Главная мысль коллекции — быстро меняющиеся ценности: все, что стало для человечества основами восприятия мира, теперь подвергается сомнению, которое, возможно, и есть путь к новейшей трансформации устаревшей реальности.
Не в первый раз покажется на сцене мероприятия и бренд CHAPURIN. В коллекции RESORT 2022 Игорь Чапурин обращается к эстетике 80-х: смешивает вещи спортивного кроя с женственными платьями и идеальными брючными костюмами. Ключевой прием дизайнера — сочетание драпировок и четких геометрических пропорций. Кроме сложного кроя здесь сделана ставка на цвет: приглушенные оттенки зеленого, розового, фиолетового, коричневого, а также нейтральный молочный.
Создано женщинами
В рамках главного fashion-события осени пройдет модный показ новосибирского бренда одежды LELEYA. Философия компании — делать женщин счастливыми, создавая неповторимые образы. Вдохновением для коллекции BE A WOMAN стала идея объединения женщин в клубы и сообщества. Дизайнер бренда — Оксана Захарова.
Еще один женский бренд, на этот раз из Петербурга, — MAORA. Его основала в 2021 году дизайнер Анастасия Маора, которая 15 лет работала индивидуальным портным. На SPbFW бренд представит коллекцию «Conquerors of the seas».
Маргарита Монти — дизайнер-модельер и создатель одноименного бренда, в основе идеологии которого классический стиль с элементами современного кроя и деталями ручной работы. В рамках петербургских показов бренд представит коллекцию женской одежды «Femme Fatale».
Специально для St. Petersburg Fashion Week юная петербургская художница Лиза Анисимова создаст проект, который можно будет увидеть только в дни мероприятия. Используя лишь кисти и краски, она распахнет окно в открытый космос — представит модель в уникальном наряде ручной работы.
Модный Дом Анны Овчинниковой представит коллекцию «Аффект».
Со студенческой скамьи или конкурсного подиума — в мир большой моды
Сразу несколько школ дизайна представят на сцене Недели коллекции студентов и выпускников. Например, Школа дизайна DH выставит работы слушателей профессионального курса «Дизайн одежды» — при поддержке Санкт-Петербургского синдиката моды.
В Школе дизайна костюма Fresh Fashion под руководством Владимира Бухинника главной идеей студенческих работ станут оптические обманы, неразгаданные фактуры, жонглирование формой и цветом.
Выйдут на подиум и финалисты конкурса DRESS CODE Choice: Тата Промах, Екатерина Черненкова, NOVIKOVA DSGN, бренд Mystery Rose, BASADSGN.
Не только показы
За три дня (с 8 по 10 октября) посетители SPbFW смогут принять участие в живом диалоге с представителями мира высокой моды: Романом Ефремовым, Виталием Кадулиным, Дмитрием Кустиковым, Алексеем Дубровиным, Андреем Сафининым, Сусанной Макеровой, Александром Горбинским и Катей Штерн.
Образовательную программу SS'22 завершит новая ветка обучения FASHION тьютор. Спикеры, в числе которых Евгения Лыкова и Алла Корж — авторы известных телеграм-каналов, расскажут слушателям о популярном в модной индустрии: например, как находить уникальные вещи из секонд-хендов, про диффузию моды и трендов. Блогер Дарья Примула осветит особенности локального бренда.