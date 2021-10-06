7 октября в Петербурге стартует Неделя моды

Из постоянных резидентов организаторы отметили модный дом FABRIC FANCY by Sergey Khromchenkov с завершающей цикл hi-tech одноименной коллекцией: комбинацией комфортной и креативной одежды из 26 женских и 11 мужских образов. Главная мысль коллекции — быстро меняющиеся ценности: все, что стало для человечества основами восприятия мира, теперь подвергается сомнению, которое, возможно, и есть путь к новейшей трансформации устаревшей реальности.

Не в первый раз покажется на сцене мероприятия и бренд CHAPURIN . В коллекции RESORT 2022 Игорь Чапурин обращается к эстетике 80-х: смешивает вещи спортивного кроя с женственными платьями и идеальными брючными костюмами. Ключевой прием дизайнера — сочетание драпировок и четких геометрических пропорций. Кроме сложного кроя здесь сделана ставка на цвет: приглушенные оттенки зеленого, розового, фиолетового, коричневого, а также нейтральный молочный.

В рамках главного fashion-события осени пройдет модный показ новосибирского бренда одежды LELEYA. Философия компании — делать женщин счастливыми, создавая неповторимые образы. Вдохновением для коллекции BE A WOMAN стала идея объединения женщин в клубы и сообщества. Дизайнер бренда — Оксана Захарова.



Еще один женский бренд, на этот раз из Петербурга, — MAORA. Его основала в 2021 году дизайнер Анастасия Маора, которая 15 лет работала индивидуальным портным. На SPbFW бренд представит коллекцию «Conquerors of the seas».



Маргарита Монти — дизайнер-модельер и создатель одноименного бренда, в основе идеологии которого классический стиль с элементами современного кроя и деталями ручной работы. В рамках петербургских показов бренд представит коллекцию женской одежды «Femme Fatale».



Специально для St. Petersburg Fashion Week юная петербургская художница Лиза Анисимова создаст проект, который можно будет увидеть только в дни мероприятия. Используя лишь кисти и краски, она распахнет окно в открытый космос — представит модель в уникальном наряде ручной работы.

