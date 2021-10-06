В России могут ужесточить ответственность за регулярные побои

«Подготовленный проект поправок к УК усиливает наказание за побои для лиц, уже имевших судимость за физическое насилие. Законопроект предполагает, что человека, совершившего побои в третий раз и более, будут привлекать к уголовной ответственности, и санкции возрастут. За регулярное физическое насилие, если оно не причинило вреда здоровью, будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы до года и другие санкции», — сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УК РФ, который усиливает наказание за регулярное рукоприкладство. Об этом 6 октября сообщило ТАСС , ссылаясь на пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР).

По словам Груздева, данное изменение приводит Уголовный кодекс в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда России. Отметим, с юридической точки зрения побои — насильственные действия, не причинившие вреда здоровью человека. К ним могут относиться пощечины, удары кулаком и любое применение силы, после которого пострадавший испытал болезненные ощущения.



Сегодня существует двухступенчатая система наказания за такие действия. «За первое нарушение человека накажут по статье КоАП, за повторные побои наступает уже уголовная ответственность. Такая система призвана обеспечить предупреждение более серьезных последствий. Наказывая даже за малейшие проявления насилия, человеку дают понять, что такое поведение недопустимо, и оно обязательно повлечет за собой ответственность», — добавил Груздев.



По словам представителя АЮР, для срабатывания механизмов наказания за побои необходимо, чтобы при их повторении ответственность усиливалась. «Сегодня в системе наказания за побои существует правовой пробел, на который указал Конституционный суд: если человек совершает побои в третий раз, наказание не возрастает. Наоборот, человека привлекают вновь к административной ответственности», — добавил он.

