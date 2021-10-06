Дракониды предстанут во всей красе, препятствий быть не должно

Ловите шанс встретить выходные под падающими звёздами. В этом году ожидаются хорошие условия для наблюдений пика звездопада Дракониды в конце рабочей недели: свет Луны мешать не будет. Об этом 6 сообщает ТАСС со ссылкой на астрономов.



«Луна пройдет фазу новолуния 6 октября и в период максимума Драконид ее свет не будет мешать наблюдению метеоров. «Падающие звезды» можно будет наблюдать сразу после захода Солнца. Лучшее время <…> при безоблачной погоде — это вечер и ночь с 8 на 9 октября», — рассказали в Московском планетарии.

