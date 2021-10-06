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Дракониды предстанут во всей красе, препятствий быть не должно

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Ловите шанс встретить выходные под падающими звёздами. В этом году ожидаются хорошие условия для наблюдений пика звездопада Дракониды в конце рабочей недели: свет Луны мешать не будет. Об этом 6 сообщает ТАСС со ссылкой на астрономов.

«Луна пройдет фазу новолуния 6 октября и в период максимума Драконид ее свет не будет мешать наблюдению метеоров. «Падающие звезды» можно будет наблюдать сразу после захода Солнца. Лучшее время <…> при безоблачной погоде — это вечер и ночь с 8 на 9 октября», — рассказали в Московском планетарии.

В Петербурге и Ленинградской области обещают продолжение бабьего лета, поэтому есть надежда на то, что облаков будет немного.

Метеорный поток Дракониды — ежегодный звездопад, порожденный кометой 21Р/Джакобини-Циннера и действующий с 6 по 10 октября. Его название происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант — точка вылета метеоров. По прогнозам Международной метеорной организации в этом году во время пика ожидается от 5 до 15 метеоров в час, однако астрономы не раз фиксировали всплески активности потока, достигавшие в среднем 100–400 метеоров в час. К примеру, в 1998 году кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час и наблюдалась на Дальнем Востоке и в Сибири.

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Комментарии (1)

Obseerv
А облачность - не препятствие?
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