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В ресторане было бы дешевле. Суд в Петербурге обязал мужчину выплатить почти 300 тысяч за 19 камчатских крабов из Баренцева моря

В Петербурге гражданин должен заплатить 273 тыс. руб. за нарушение правил рыболовства

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Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение по иску пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району к гражданину, который нарушил установленные законом правила рыболовства.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 6 октября, в начале декабря 2020-го мужчину признали виновным в нелегальном хранении и транспортировке 19 камчатских крабов, выловленных из Баренцева моря. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 955 рублей, но оплачивать его ответчик отказался.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2018 года №1321, такса за один экземпляр краба камчатского, независимо от размера и веса, составляет 7 184 рубля. При этом, в соответствии с примечанием к указанным таксам, при исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, дополнительно учитывается еще 100%», — объяснили в пресс-службе.

Согласно расчетам, мужчина оказался должен государству 272 992 рубля. Суд Петербурга иск удовлетворил.

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Комментарии (4)

dragvs
Во Франции задержали судно с тонной кокаина, МИД РФ уже отреагировал;
karbofos
В РФ краба могут только спецслужбы ловить для Кремля.
Каждый день самолет из Мурманска в Москву.

На обычных граждан-рыбаков сразу заводят уголовное дело за "браконьерство", хоть за одну штуку.
dragvs
Это Россия, детка. В этой стране существует квота на сбор валежника, которую необходимо согласовывать.
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