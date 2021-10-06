В ресторане было бы дешевле. Суд в Петербурге обязал мужчину выплатить почти 300 тысяч за 19 камчатских крабов из Баренцева моря

Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение по иску пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району к гражданину, который нарушил установленные законом правила рыболовства.
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 6 октября, в начале декабря 2020-го мужчину признали виновным в нелегальном хранении и транспортировке 19 камчатских крабов, выловленных из Баренцева моря. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 955 рублей, но оплачивать его ответчик отказался.
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2018 года №1321, такса за один экземпляр краба камчатского, независимо от размера и веса, составляет 7 184 рубля. При этом, в соответствии с примечанием к указанным таксам, при исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, дополнительно учитывается еще 100%», — объяснили в пресс-службе.
Согласно расчетам, мужчина оказался должен государству 272 992 рубля. Суд Петербурга иск удовлетворил.