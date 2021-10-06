После публикации «Фонтанки» о юных петербургских математиках число желающих поступить в матцентр при ФМЛ № 239 подскочило в полтора раза

Как рассказали редакции в лицее 6 октября, обычно для участия в Открытой олимпиаде, по результатам которой происходит зачисление в кружки, регистрируется около 300 школьников. Но на утро этого дня желающих было уже 450 — их число начинает приближаться к общей вместимости учебного заведения.



Математический центр для одаренных школьников был создан педагогом Сергеем Рукшиным в 1975 году. Рукшин известен как единственный в мире учитель математики, которому удалось воспитать двух лауреатов престижной премии Филдса — эту награду в разные годы получили его ученики Григорий Перельман и Станислав Смирнов.

