После публикации «Фонтанки» о юных петербургских математиках число желающих поступить в матцентр при ФМЛ № 239 подскочило в полтора раза

Как рассказали редакции в лицее 6 октября, обычно для участия в Открытой олимпиаде, по результатам которой происходит зачисление в кружки, регистрируется около 300 школьников. Но на утро этого дня желающих было уже 450 — их число начинает приближаться к общей вместимости учебного заведения.
Математический центр для одаренных школьников был создан педагогом Сергеем Рукшиным в 1975 году. Рукшин известен как единственный в мире учитель математики, которому удалось воспитать двух лауреатов престижной премии Филдса — эту награду в разные годы получили его ученики Григорий Перельман и Станислав Смирнов.
Первая Открытая олимпиада прошла в 1993 году, когда матцентр переехал из Дворца пионеров в 239-й лицей. Ее победитель — Федор Петров впоследствии завоевал золотую медаль Международной математической олимпиады. В настоящее время Петров — доктор наук, тренер сборной команды России по математике.
Открытая олимпиада не имеет отношения к поступлению в 5-й класс
Интервью с победителями Международной олимпиады и Всероссийской олимпиады по математике читайте на «Фонтанке».