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После публикации «Фонтанки» о юных петербургских математиках число желающих поступить в матцентр при ФМЛ № 239 подскочило в полтора раза

После опубликованного на «Фонтанке» материала о том, что на самом деле представляет собой математика и почему школьный курс не раскрывает всей красоты этой науки, резко увеличилось число желающих попасть в кружки Городского математического центра в Президентском физико-математическом лицее № 239.

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Как рассказали редакции в лицее 6 октября, обычно для участия в Открытой олимпиаде, по результатам которой происходит зачисление в кружки, регистрируется около 300 школьников. Но на утро этого дня желающих было уже 450 — их число начинает приближаться к общей вместимости учебного заведения.

Математический центр для одаренных школьников был создан педагогом Сергеем Рукшиным в 1975 году. Рукшин известен как единственный в мире учитель математики, которому удалось воспитать двух лауреатов престижной премии Филдса — эту награду в разные годы получили его ученики Григорий Перельман и Станислав Смирнов.

Первая Открытая олимпиада прошла в 1993 году, когда матцентр переехал из Дворца пионеров в 239-й лицей. Ее победитель — Федор Петров впоследствии завоевал золотую медаль Международной математической олимпиады. В настоящее время Петров — доктор наук, тренер сборной команды России по математике.

Открытая олимпиада не имеет отношения к поступлению в 5-й класс ФМЛ № 239.

Интервью с победителями Международной олимпиады и Всероссийской олимпиады по математике читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

197655194
В математике нет слова " число подскочило"
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