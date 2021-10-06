Васильевский пополнился новыми местами для людей и собак

В Василеостровском районе Петербурга 6 октября открываются крупнейшая на острове кинологическая площадка, а также фонтан в новом общественном пространстве.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, площадка — это продолжение масштабной концепции Линейного парка вдоль Морской набережной. На ней установлены кинологические кольца, балансиры, барьеры, наклонные стенки и туннели, есть скамейки и урны, ограждение и освещение, высажены деревья и кустарники.
Эта идея в 2019 году победила в проекте «Твой бюджет». Автор предлагала оборудовать площадку во дворе дома на улице Кораблестроителей, но районная администрация выделила территорию в 6 раз больше. В мае 2021 года выбрали подрядчика ‒ ООО «Сириус», в июле он начал работы, и вот они закончены. Площадка стала самой большой из четырёх, имеющихся на острове.
А в новом общественном пространстве на Малом проспекте, 55, открывается фонтан. Раньше это был двор подковно-гвоздильного завода Посселя, затем здесь располагалось производственное объединение «Эскалатор», которое в 1997 году закрылось. Фонтан начала XX века долгое время был заброшен. В 2020 году чашу привели в порядок. Теперь, после завершения строительных и ремонтных работ на прилегающей территории, фонтан планируется открыть ко Дню Василеостровского района 27 октября. Вокруг разбит полноценный сквер. По периметру высажены туи, которые служат всесезонным зеленым обрамлением памятнику народным ополченцам завода — его восстановили и отреставрировали к 75-летию Великой Победы.
Работы выполнены в 2020 и 2021 году в рамках соучаствующего проектирования и реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Реализацию проекта с соучаствующим инвестированием на условиях государственного и частного партнерства инициировала администрация Василеостровского района.