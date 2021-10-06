Васильевский пополнился новыми местами для людей и собак

В Василеостровском районе Петербурга 6 октября открываются крупнейшая на острове кинологическая площадка, а также фонтан в новом общественном пространстве.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, площадка — это продолжение масштабной концепции Линейного парка вдоль Морской набережной. На ней установлены кинологические кольца, балансиры, барьеры, наклонные стенки и туннели, есть скамейки и урны, ограждение и освещение, высажены деревья и кустарники.



Эта идея в 2019 году победила в проекте «Твой бюджет». Автор предлагала оборудовать площадку во дворе дома на улице Кораблестроителей, но районная администрация выделила территорию в 6 раз больше. В мае 2021 года выбрали подрядчика ‒ ООО «Сириус», в июле он начал работы, и вот они закончены. Площадка стала самой большой из четырёх, имеющихся на острове.

