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Нервный клиент уменьшил количество смартфонов в салоне сотовой связи на Славы на один. Камеры обеспечили ему две минуты славы

Грабеж в салоне сотовой связи на проспекте Славы попал на видео

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Полиция Фрунзенского района ищет грабителя в черной куртке, который так и не решил, что ему нужно в салоне сотовой связи. Поэтому стянул смартфон продавца.

Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, накануне около половины девятого вечера в полицию Купчино поступила информация о срабатывании тревожной кнопки из салона «МТС» на проспекте Славы, 16. Выехавший на место наряд нашел в небольшом помещении расстроенного 31-летнего специалиста офиса продаж. Он, по предварительной информации, сообщил, что в помещение вошел мужчина в черной куртке. Клиент мялся и нервничал, потом что-то стал спрашивать и размахивать руками. Он отвлек внимание сотрудника, просунул руку в окошко кассы, за которой сидел мужчина и схватил со стола его телефон. После чего сбежал.

«Фонтанка.ру»

Манипуляции клиента попали на видео.

По словам пострадавшего смартфон он купил шесть лет назад за 200 евро.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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