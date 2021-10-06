Полиция Фрунзенского района ищет грабителя в черной куртке, который так и не решил, что ему нужно в салоне сотовой связи. Поэтому стянул смартфон продавца.



Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, накануне около половины девятого вечера в полицию Купчино поступила информация о срабатывании тревожной кнопки из салона «МТС» на проспекте Славы, 16. Выехавший на место наряд нашел в небольшом помещении расстроенного 31-летнего специалиста офиса продаж. Он, по предварительной информации, сообщил, что в помещение вошел мужчина в черной куртке. Клиент мялся и нервничал, потом что-то стал спрашивать и размахивать руками. Он отвлек внимание сотрудника, просунул руку в окошко кассы, за которой сидел мужчина и схватил со стола его телефон. После чего сбежал.