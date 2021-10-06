Игорь Тальков Фото: Владимира Яцины /Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться







Сегодня, 6 октября, исполняется 30 лет, как у гримёрки во Дворце спорта "Юбилейный" был убит сверхпопулярный певец Игорь Тальков. Преступление называют самым загадочным в отечественном шоу-бизнесе. Снято огромное количество передач про концерт-солянку, про певицу Азизу, её телохранителя-кикбоксера Игоря Малахова и про все, что можно. Дошло до того, что 3 года назад, то есть 27 лет спустя, Следственный комитет возобновил расследование.

47news нашел заголовки петербургской прессы, зазвеневшие сразу после трагедии. Понятно, что тогда было не просто отреагировать оперативно, к тому же не все издания были ежедневными. Поэтому осмысленная информация появилась в городской печати за 8 октября. Естественно, это были первые полосы.

В газете "Смена" за тему №1 отвечает Андрей Константинов. Сегодня он известный писатель и глава "Агентства журналистских расследований" (АЖУР). Траурный заголовок предельно лаконичен "Игорь Тальков 6 октября 1991 г." "Все, как в плохом детективе, - выстрел в упор средь бела дня... Смерть непонятная, загадочная. Мелькает имя популярной певицы, моментально рождаются десятки версий - одна запутаннее другой", - пишет 28-летний корреспондент Константинов, только что сменивший офицерский китель на штатский костюм.

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47news попросил вспомнить Андрея, как он готовил материал. Оказалось, информацию не приходилось тянуть клещами. - С собеседниками в "Юбилейном" никаких проблем не было. Буквально, хватал человека за рукав: "У меня к вам несколько вопросов". Все были в шоке, как контуженные. Рассказывали всё, что знали. Потом сложнее стало писать об этом событии. В правоохранительных органах пошёл раздрай, а за ним — запреты на общение. А прокурорские следователи вообще думали, что их уволят в связи с общественным резонансом, - рассказал он.

Что до самих событий у гримёрки, Андрей Константинов уверен, что знает, как оно было. - Концерт-солянка. Конфликт из-за очередности выступлений. Певица Азиза была беременна от Малахова. Он не телохранитель. Он — крутой прибандиченный парень, начинающий московский крутыш, у которого наган с двумя-тремя патронами. У певицы на сносях — капризы: "Иди договаривайся с Тальковым". Певец тоже пытался изображать из себя крутого, ходил с газовым пистолетом. На встрече с Малаховым его тоже переклинило. Команда Талькова на посланца Азизы накинулась. Он из нагана — в пол. Тальков бьёт ему рукояткой своего газового по голове так, что щёчка-накладка с рукоятки отскочила. Наган подбирает директор группы музыканта Шляфман. Звучит выстрел. Пуля в сердце у Талькова. Малахов же убегает. А у нас как думают, раз бежит — значит, виноват. В бытовую некрасивую историю мало кто хотел верить. Хотели верить в телохранителя, ЦРУ и снайперов. Потом к Шляфману в Израиль наши прокуроры ездили. Чуть ли не на пляже им жить приходилось. Такие времена были, - говорит нам уже известный журналист.

С сообщением о событиях в "Юбилейном" 8 ноября выходит и "Невское время". Газета позиционировала себя, как печатный орган "Ленсовета". Там сообщается, что потрясённые убийством отменяют свои концерты - в Петербурге "Машина времени" и "Технология". "Убийца известен, но ещё не задержан". Выстрелы во Дворце спорта — не имеют отношения к политике, и это не теракт.

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На следующий день, 9 октября, в "Смене" выходит большой, на двух страницах, некролог от музыкального обозревателя Михаила Садчикова. Автор выбирает цитату из песни погибшего исполнителя: "И поверженный в бою, я воскресну и спою". Ниже пояснение: "В тот момент, когда убийца стрелял в Игоря Талькова, наш корреспондент находился за кулисами "Юбилейного". Под некрологом вновь заметка Константинова: "Идет розыск — новостей нет". Он сообщает, кто будет вести дело и что злодея задержат через день-другой.

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В свою очередь "Невское время" 10 октября выходит со статьёй с провокационным названием: "Была ли Азиза во главе масонского заговора?". Автор Ирина Матяш пишет, как смерть Талькова восприняли "патриотически настроенные элементы" города, а также о тематических листовках и надписях, которые появились на деревянном заборе на Невском проспекте. Депутат Юрий Вдовин даже обратился к прокурору Веревкину с запросом разобраться с "патриотическим забором".

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Итожит первую большую информационную волну гибели Талькова 13 ноября вновь "Смена". Журналист Дмитрий Ежков беседует со вдовой. Она приезжала в Петербург, чтобы дать показания следствию. Женщина уверена: "Выстрелы в "Юбилейном" - не случайность". Татьяна рассказывает, что у её мужа были враги - в первую очередь в мире музыкального бизнеса.

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Игоря Малахова суд приговорит к двум с половиной годам лишения свободы условно за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. На соревнованиях в ЮАР он познакомится с местной журналисткой, позже оформит с ней отношения. Разведётся в 1998 году. Будет послушником в православном монастыре, а потом ударится в мистическое. Умрёт в 2016 году от цирроза печени. Менеджер Валерий Шляфман в начале 1992 года через Киев окажется в Израиле. Жизнь эмигранта начнёт с открытия продуктового магазинчика в Рамат-Гане. Женившись, сменит фамилию на Высоцкий и начнёт заниматься недвижимостью. В 2018 году окунётся в турбизнес. Певица Азиза по-прежнему на сцене и в телевизоре. В 2006 году исполнила вместе с Игорем Тальковым-младшим песню "Этот мир". В 2021 году артистка в очередной раз напомнила о себе в вокальном ТВ-шоу "Маска". Крестившись и став православной, теперь завется Анфисой.

Александр Калинин, 47news

