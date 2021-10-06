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Вплоть до масонского заговора. Как 30 лет назад пресса отреагировала на убийство Игоря Талькова

"Всё, как в плохом детективе", "Азиза во главе масонского заговора?", "Выстрелы - не случайность". 47news вспоминает реакцию прессы-1991 на убийство звезды.

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Печать
Игорь Тальков
Игорь ТальковФото: Владимира Яцины /Фотохроника ТАСС
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Сегодня, 6 октября, исполняется 30 лет, как у гримёрки во Дворце спорта "Юбилейный" был убит сверхпопулярный певец Игорь Тальков. Преступление называют самым загадочным в отечественном шоу-бизнесе. Снято огромное количество передач про концерт-солянку, про певицу Азизу, её телохранителя-кикбоксера Игоря Малахова и про все, что можно. Дошло до того, что 3 года назад, то есть 27 лет спустя, Следственный комитет возобновил расследование.

47news нашел заголовки петербургской прессы, зазвеневшие сразу после трагедии. Понятно, что тогда было не просто отреагировать оперативно, к тому же не все издания были ежедневными. Поэтому осмысленная информация появилась в городской печати за 8 октября. Естественно, это были первые полосы.

В газете "Смена" за тему №1 отвечает Андрей Константинов. Сегодня он известный писатель и глава "Агентства журналистских расследований" (АЖУР). Траурный заголовок предельно лаконичен "Игорь Тальков 6 октября 1991 г."

"Все, как в плохом детективе, - выстрел в упор средь бела дня... Смерть непонятная, загадочная. Мелькает имя популярной певицы, моментально рождаются десятки версий - одна запутаннее другой", - пишет 28-летний корреспондент Константинов, только что сменивший офицерский китель на штатский костюм.

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47news попросил вспомнить Андрея, как он готовил материал. Оказалось, информацию не приходилось тянуть клещами.

- С собеседниками в "Юбилейном" никаких проблем не было. Буквально, хватал человека за рукав: "У меня к вам несколько вопросов". Все были в шоке, как контуженные. Рассказывали всё, что знали. Потом сложнее стало писать об этом событии. В правоохранительных органах пошёл раздрай, а за ним — запреты на общение. А прокурорские следователи вообще думали, что их уволят в связи с общественным резонансом, - рассказал он.

Что до самих событий у гримёрки, Андрей Константинов уверен, что знает, как оно было.

- Концерт-солянка. Конфликт из-за очередности выступлений. Певица Азиза была беременна от Малахова. Он не телохранитель. Он — крутой прибандиченный парень, начинающий московский крутыш, у которого наган с двумя-тремя патронами. У певицы на сносях — капризы: "Иди договаривайся с Тальковым". Певец тоже пытался изображать из себя крутого, ходил с газовым пистолетом. На встрече с Малаховым его тоже переклинило. Команда Талькова на посланца Азизы накинулась. Он из нагана — в пол. Тальков бьёт ему рукояткой своего газового по голове так, что щёчка-накладка с рукоятки отскочила. Наган подбирает директор группы музыканта Шляфман. Звучит выстрел. Пуля в сердце у Талькова. Малахов же убегает. А у нас как думают, раз бежит — значит, виноват. В бытовую некрасивую историю мало кто хотел верить. Хотели верить в телохранителя, ЦРУ и снайперов. Потом к Шляфману в Израиль наши прокуроры ездили. Чуть ли не на пляже им жить приходилось. Такие времена были, - говорит нам уже известный журналист.

С сообщением о событиях в "Юбилейном" 8 ноября выходит и "Невское время". Газета позиционировала себя, как печатный орган "Ленсовета". Там сообщается, что потрясённые убийством отменяют свои концерты - в Петербурге "Машина времени" и "Технология". "Убийца известен, но ещё не задержан". Выстрелы во Дворце спорта — не имеют отношения к политике, и это не теракт.

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На следующий день, 9 октября, в "Смене" выходит большой, на двух страницах, некролог от музыкального обозревателя Михаила Садчикова. Автор выбирает цитату из песни погибшего исполнителя: "И поверженный в бою, я воскресну и спою". Ниже пояснение: "В тот момент, когда убийца стрелял в Игоря Талькова, наш корреспондент находился за кулисами "Юбилейного". Под некрологом вновь заметка Константинова: "Идет розыск — новостей нет". Он сообщает, кто будет вести дело и что злодея задержат через день-другой.

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В свою очередь "Невское время" 10 октября выходит со статьёй с провокационным названием: "Была ли Азиза во главе масонского заговора?". Автор Ирина Матяш пишет, как смерть Талькова восприняли "патриотически настроенные элементы" города, а также о тематических листовках и надписях, которые появились на деревянном заборе на Невском проспекте. Депутат Юрий Вдовин даже обратился к прокурору Веревкину с запросом разобраться с "патриотическим забором".

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Итожит первую большую информационную волну гибели Талькова 13 ноября вновь "Смена". Журналист Дмитрий Ежков беседует со вдовой. Она приезжала в Петербург, чтобы дать показания следствию. Женщина уверена: "Выстрелы в "Юбилейном" - не случайность". Татьяна рассказывает, что у её мужа были враги - в первую очередь в мире музыкального бизнеса.

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Игоря Малахова суд приговорит к двум с половиной годам лишения свободы условно за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. На соревнованиях в ЮАР он познакомится с местной журналисткой, позже оформит с ней отношения. Разведётся в 1998 году. Будет послушником в православном монастыре, а потом ударится в мистическое. Умрёт в 2016 году от цирроза печени.

Менеджер Валерий Шляфман в начале 1992 года через Киев окажется в Израиле. Жизнь эмигранта начнёт с открытия продуктового магазинчика в Рамат-Гане. Женившись, сменит фамилию на Высоцкий и начнёт заниматься недвижимостью. В 2018 году окунётся в турбизнес.

Певица Азиза по-прежнему на сцене и в телевизоре. В 2006 году исполнила вместе с Игорем Тальковым-младшим песню "Этот мир". В 2021 году артистка в очередной раз напомнила о себе в вокальном ТВ-шоу "Маска". Крестившись и став православной, теперь завется Анфисой.

Александр Калинин,

47news

Игорь Тальков
Игорь ТальковФото: Владимира Яцины /Фотохроника ТАСС

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Комментарии (2)

Din1922
Послушал его творчество, то не сказал бы, что бы прям вах..
SU LUX INN
где вы этого Калинина откопали? пишет без Искорки, без задора! позовите Вышенкова, пускай Перепишет заметку!
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