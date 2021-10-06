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НА ЗСД сняли на видео каршеринг, едущий с открытым капотом

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В Петербурге пользователю каршеринга пришлось выбирать между двух зол.

Курьёзное и в то же время пугающее видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» опубликовал очевидец. По его словам, утром 6 октября по платному ЗСД ехал каршеринговый «Рено» с открывшимся капотом.

«На «Каптюрах» это обычный случай. Гарантийный, так сказать, — открывается капот. Официалы усиливают петли сваркой», — отмечает в комментариях Илья.

Видимо, водитель каршеринга решил, что остановка на автомагистрали ещё более опасна, чем движение вслепую. Возможно, он просто медленно тормозил. «Открою тайну. Там есть просмотровая щель, когда капот открыт, и проезжую часть видно. Не хочет вставать на ЗСД», — пишут в «ДТП и ЧП».

Действительно, остановка на скоростной трассе опасна. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
Кадр из видео в ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (3)

265947515
Такое ощущение что водила и не заметил открывшегося капота, сидит в телефоне, тупит и топит.
Волос
Ничего, что это Ниссан?
Батарейкин
Прикольно! Меня лет 7 назад на Киевском 9-ка с задэ обгоняла, несясь под 160, и когда он ушёл вдаль точкой у него капот открыло. Задэ был опытный. Как-то сумел оттормозиться не убив никого.
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