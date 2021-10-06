В Петербурге пользователю каршеринга пришлось выбирать между двух зол.
Курьёзное и в то же время пугающее видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» опубликовал очевидец. По его словам, утром 6 октября по платному ЗСД ехал каршеринговый «Рено» с открывшимся капотом.
«На «Каптюрах» это обычный случай. Гарантийный, так сказать, — открывается капот. Официалы усиливают петли сваркой», — отмечает в комментариях Илья.
Видимо, водитель каршеринга решил, что остановка на автомагистрали ещё более опасна, чем движение вслепую. Возможно, он просто медленно тормозил. «Открою тайну. Там есть просмотровая щель, когда капот открыт, и проезжую часть видно. Не хочет вставать на ЗСД», — пишут в «ДТП и ЧП».
Действительно, остановка на скоростной трассе опасна. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.