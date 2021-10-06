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Посол Украины в ФРГ потребовал от Германии вступления в НАТО из-за «темных страниц прошлого»

Украинский посол в Германии призвал к интеграции его страны в ЕС и НАТО

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«От немецких политиков люди в Киеве справедливо ожидают, что они наконец-то сделают правильные выводы из этих темных страниц прошлого и интегрируют Украину как в ЕС, так и в НАТО», — цитирует 6 октября RDN заявление Андрея Мельника.

По его словам, Украина — это одна из наиболее пострадавших от нацистских преступлений стран. Дипломат напомнил, что в республике погибло 1,5 миллиона человек.

«Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкими политиками и общественностью», — посетовал Мельник.

Посол также привел данные недавнего опроса, согласно которому 61 % украинцев высказался за требование репараций от Германии за военные преступления.

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Комментарии (10)

261847251
Посол с горилкой переборщил?

Интересно, украинцы, когда назначали посла - специально подобрали тёзку "вождя" организации украинских националистов первой половины 20 века?
Guest1234
Интересно, а этот посол потребует, чтобы и Россию срочно приняли в ЕС и НАТО по тем же причинам?
Anatoly_spb
Странная логика - Вы немцы, уничтожили у нас 1,5 миллионов человек, поэтому возьмите нас к себе в военный союз!!
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