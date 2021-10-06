Посол Украины в ФРГ потребовал от Германии вступления в НАТО из-за «темных страниц прошлого»

«От немецких политиков люди в Киеве справедливо ожидают, что они наконец-то сделают правильные выводы из этих темных страниц прошлого и интегрируют Украину как в ЕС, так и в НАТО», — цитирует 6 октября RDN заявление Андрея Мельника.



По его словам, Украина — это одна из наиболее пострадавших от нацистских преступлений стран. Дипломат напомнил, что в республике погибло 1,5 миллиона человек.



«Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкими политиками и общественностью», — посетовал Мельник.

