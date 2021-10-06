Google не нравятся ваши пароли. Пользователей принудительно заставят перейти на двухфакторную аутентификацию

Компания Google объявила о принудительной двухфакторной аутентификации для миллионов пользователей её сервисов.
«Мы начали автоматически настраивать учетные записи наших пользователей. К концу 2021 года мы планируем автоматически перевести 150 миллионов пользователей Google на двухэтапную аутентификацию и потребовать, чтобы 2 миллиона пользователей YouTube также включили ее», — сообщается 6 октября на сайте компании.
Программисты Google ежегодно проверяют безопасность 1 миллиарда паролей. Однако некоторые пользователи пренебрегают «передовыми методами работы с паролями». В Google посетовали, что в 2018 году всего
Двухфакторная аутентификация — это метод идентификации, при котором используются два разных типа аутентификационных данных, например пароль и код через СМС.