Google не нравятся ваши пароли. Пользователей принудительно заставят перейти на двухфакторную аутентификацию

Компания Google объявила о принудительной двухфакторной аутентификации для миллионов пользователей её сервисов.



«Мы начали автоматически настраивать учетные записи наших пользователей. К концу 2021 года мы планируем автоматически перевести 150 миллионов пользователей Google на двухэтапную аутентификацию и потребовать, чтобы 2 миллиона пользователей YouTube также включили ее», — сообщается 6 октября на сайте компании.

