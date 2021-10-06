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Google не нравятся ваши пароли. Пользователей принудительно заставят перейти на двухфакторную аутентификацию

«Гугл» вводит двухфакторную аутентификацию

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Компания Google объявила о принудительной двухфакторной аутентификации для миллионов пользователей её сервисов.

«Мы начали автоматически настраивать учетные записи наших пользователей. К концу 2021 года мы планируем автоматически перевести 150 миллионов пользователей Google на двухэтапную аутентификацию и потребовать, чтобы 2 миллиона пользователей YouTube также включили ее», — сообщается 6 октября на сайте компании.

Программисты Google ежегодно проверяют безопасность 1 миллиарда паролей. Однако некоторые пользователи пренебрегают «передовыми методами работы с паролями». В Google посетовали, что в 2018 году всего 10 % пользователей использовали двухфакторную аутентификацию.

Двухфакторная аутентификация — это метод идентификации, при котором используются два разных типа аутентификационных данных, например пароль и код через СМС.

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Комментарии (10)

Komarinsk2019
Странные каменты. Вот подломят ваши телефоны и акки, получат доступ ко всем вашим счетам и паспортным данным, будете бегать по судам годами... зато пароль был легкий, это утешит.
265056438
Просто их возмущает почему столько пользователей до сих пор не предоставили им свой номер телефона... Для их же безопасности разумеется.
***_555
Это ещё мелочи. А вот когда введут обязательную смену пароля каждый месяц и требования к его сложности...
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