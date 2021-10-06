Участник свадебного кортежа в Петербурге арестован после трюков на дороге и пререкания с полицией

Кировский районный суд арестовал на трое суток уроженца Азербайджана Расула Солтанова за неповиновение сотруднику полиции. Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
BMW Солтанова, возглавлявшего свадебный кортеж, остановили в воскресенье вечером у дома 33 по улице Маршала Говорова. Причиной проверки документов стала лихая езда с перестроениями. Вот только удостоверение он показывать наотрез отказался. «У меня свадьба, я что, стрелял, что ли?» — кричал Солтанов, добавляя, что документов у него нет.
На заседании водитель BMW был спокойнее и свою вину признал частично. Он заявил, что опасных маневров не совершал, что на перекрёстке развернулся «с дымом из-под колес». Солтанов подтвердил, что документов в тот день у него с собой не было, так как ехал он на свадьбу.