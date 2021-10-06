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Участник свадебного кортежа в Петербурге арестован после трюков на дороге и пререкания с полицией

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Кировский районный суд арестовал на трое суток уроженца Азербайджана Расула Солтанова за неповиновение сотруднику полиции. Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

BMW Солтанова, возглавлявшего свадебный кортеж, остановили в воскресенье вечером у дома 33 по улице Маршала Говорова. Причиной проверки документов стала лихая езда с перестроениями. Вот только удостоверение он показывать наотрез отказался. «У меня свадьба, я что, стрелял, что ли?» — кричал Солтанов, добавляя, что документов у него нет.

На заседании водитель BMW был спокойнее и свою вину признал частично. Он заявил, что опасных маневров не совершал, что на перекрёстке развернулся «с дымом из-под колес». Солтанов подтвердил, что документов в тот день у него с собой не было, так как ехал он на свадьбу.

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Комментарии (18)

260671581
Если бы не Путин, то на его месте мог бы быть солдат НАТО
265035094
Ну опасная езда, отсутствие документов и пререкание с полицией - это вам не шуточки, навсегда не депортируют.
vic_5e4cd1938d1a8
Идиот какой-то с родоплеменными понятиями ...
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