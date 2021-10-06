FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
72.57р84.17р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Пушкине поисковики нашли останки солдат времен Великой Отечественной

0
Печать

В Следственный комитет сотрудники полиции передали информацию поисковиков об обнаружении останков солдат времен ВОВ в Пушкине.

Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, накануне около полудня в полицию Пушкинского района поступило сообщение от члена поискового отряда «Высота» о том, что в Шушарах в районе дома 8, корпус 2 по Образцовой улице во время своих изысканий они нашли останки трех солдат времен ВОВ.

На место выехали сотрудники полиции, которым поисковики показали место обнаружения.

Материалы переданы в СК.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний