В Пушкине поисковики нашли останки солдат времен Великой Отечественной

В Следственный комитет сотрудники полиции передали информацию поисковиков об обнаружении останков солдат времен ВОВ в Пушкине.
Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, накануне около полудня в полицию Пушкинского района поступило сообщение от члена поискового отряда «Высота» о том, что в Шушарах в районе дома 8, корпус 2 по Образцовой улице во время своих изысканий они нашли останки трех солдат времен ВОВ.
На место выехали сотрудники полиции, которым поисковики показали место обнаружения.
Материалы переданы в СК.