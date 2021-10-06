Двух «художников», разукрашивавших вагоны под Петербургом, поймали с помощью полицейского квадрокоптера

С помощью записей, сделанных полицейским квадрокоптером, под Петербургом нашли двух уличных художников. Они делали прекрасными вагоны на станциях Луга, Ораниенбаум и Гатчина-Балтийская.



Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 6 октября, на след вандалов сотрудники транспортной полиции вышли после того, как 14 сентября они разрисовали вагоны под Лугой. Граффитистов — 33-летнего уроженца ближнего зарубежья и 27-летнего петербуржца — нашли, отсмотрев кадры, записанные полицейским квадрокоптером. Он зафиксировал, как мужчины приехали к станции в Луге на машине, а потом раскрасили вагоны баллончиками с аэрозольной краской.

