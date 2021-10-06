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Двух «художников», разукрашивавших вагоны под Петербургом, поймали с помощью полицейского квадрокоптера

В Луге задержали двух граффитистов, разрисовавших вагоны на железнодорожной станции

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С помощью записей, сделанных полицейским квадрокоптером, под Петербургом нашли двух уличных художников. Они делали прекрасными вагоны на станциях Луга, Ораниенбаум и Гатчина-Балтийская.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 6 октября, на след вандалов сотрудники транспортной полиции вышли после того, как 14 сентября они разрисовали вагоны под Лугой. Граффитистов — 33-летнего уроженца ближнего зарубежья и 27-летнего петербуржца — нашли, отсмотрев кадры, записанные полицейским квадрокоптером. Он зафиксировал, как мужчины приехали к станции в Луге на машине, а потом раскрасили вагоны баллончиками с аэрозольной краской.

«Своими действиями злоумышленники приводили общественный транспорт в непригодное состояние», — сообщает ведомство.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчин нашли. У них изъяли складную лестницу, аэрозольные баллончики с краской различных цветов, респираторы и бумагу с эскизами рисунков.

Сами задержанные уверяли, что они занимались уличным искусством. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм, совершенный группой лиц».

Граффитистов отпустили под обязательство о явке.

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Комментарии (2)

260642011
Теперь им придётся оплатить перекраску вагонов, а это не десяток баллончиков, может и на миллион потянуть.
Вадим Линин
А когда уродов пачкающих стены домов начнут ловить?
Заплатили бы пару раз за ремонт фасада тысяч по 300-500 - быстро бы желающие перевелись "самовыражаться".
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