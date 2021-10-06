МЧС просит не паниковать и не плакать, когда завоют сирены и ТВ покажет неожиданное

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней запланированы на среду, 6 октября, во всех субъектах РФ. Они пройдут в разных городах в разное время.



Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 10:40 по местному времени. Будут запущены электросирены и громкоговорители. Затем телевизоры поменяют картинку максимум на 1 минуту. Это будет «замещение эфира на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах».



«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», — отмечается в сообщении МЧС.

