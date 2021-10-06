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МЧС просит не паниковать и не плакать, когда завоют сирены и ТВ покажет неожиданное

В Петербурге и других регионах России проверят системы оповещения

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Комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней запланированы на среду, 6 октября, во всех субъектах РФ. Они пройдут в разных городах в разное время.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 10:40 по местному времени. Будут запущены электросирены и громкоговорители. Затем телевизоры поменяют картинку максимум на 1 минуту. Это будет «замещение эфира на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах».

«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», — отмечается в сообщении МЧС.

В этом году вы уже слышали такие сирены. Аналогичная проверка проводилась 3 марта.

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