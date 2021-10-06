На юге Петербурга рукоблуд с черным портфелем напал на студентку

В Кировском районе Петербурга ищут мужчину, который с обещанием изнасиловать залез студентке под пальто.



Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, в полицию о произошедшем у дома 3/3 по проспекту Ветеранов сообщил друг пострадавшей накануне около девяти вечера. На место выехал наряд и нашел там находящуюся в ступоре 21-летнюю уроженку Архангельска, студентку Военмеха. Она рассказала, что около семи часов возвращалась с учебы, когда на нее сзади напал мужчина. Он, по предварительной информации, сказал девушке «Сейчас я тебя изнасилую», после чего залез рукой под пальто и через одежду схватил за гениталии.

