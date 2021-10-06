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На юге Петербурга рукоблуд с черным портфелем напал на студентку

На Ветеранов мужчина с черным портфелем облапал студентку, возвращавшуюся с учебы

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В Кировском районе Петербурга ищут мужчину, который с обещанием изнасиловать залез студентке под пальто.

Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, в полицию о произошедшем у дома 3/3 по проспекту Ветеранов сообщил друг пострадавшей накануне около девяти вечера. На место выехал наряд и нашел там находящуюся в ступоре 21-летнюю уроженку Архангельска, студентку Военмеха. Она рассказала, что около семи часов возвращалась с учебы, когда на нее сзади напал мужчина. Он, по предварительной информации, сказал девушке «Сейчас я тебя изнасилую», после чего залез рукой под пальто и через одежду схватил за гениталии.

После этого мужчина убежал. Пострадавшая запомнила, что это был мужчина в медицинской маске, синей куртке и с большим черным портфелем.

По заявлению проводится проверка.

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Комментарии (6)

serglaz
Да что ж вам в редакции так понравилось слово "рукоблуд". Загляните в любой толковый словарь, "рукоблудие" означает мастурбацию, сиречь онанизм. Деяние пока что ненаказуемое, как мы знаем из истории отечественного футбола:)).
Есть еще архаическое существительное "рукосуй". Имейте в виду, Это не тот, кто сует руки дамочкам в трусики. Это - неуклюжий человек, раззява.
Не брезгуйте словарями Даля, Ушакова, и т.д.
Cashmare
военмех уже не тот, да
kоt-obormot
"После этого мужчина убежал." - ЧетО мучают меня смутные подозрения!
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