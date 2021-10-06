В Лахте обокрали дом уроженца Турции. Вор пришел с лопатой

Полиция Приморского района ищет вора в куртке цвета хаки и толстовке с капюшоном, который с помощью лопаты получил доступ в частный дом.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 октября, 55-летний уроженец Турции пришел с заявлением в полицию Приморского района накануне около половины пятого дня. По предварительной информации, он сообщил, что неизвестный лопатой разбил окно в его частном доме на Славянской улице после того, как хозяин ушел на работу около 9 утра. После чего вор залез внутрь и похитил 2 тысячи евро, а также ноутбук, портативные колонки и фотоаппарат.

