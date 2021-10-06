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В Лахте обокрали дом уроженца Турции. Вор пришел с лопатой

На Славянской улице вор унес из дома турка техники почти на полмиллиона рублей

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Полиция Приморского района ищет вора в куртке цвета хаки и толстовке с капюшоном, который с помощью лопаты получил доступ в частный дом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 октября, 55-летний уроженец Турции пришел с заявлением в полицию Приморского района накануне около половины пятого дня. По предварительной информации, он сообщил, что неизвестный лопатой разбил окно в его частном доме на Славянской улице после того, как хозяин ушел на работу около 9 утра. После чего вор залез внутрь и похитил 2 тысячи евро, а также ноутбук, портативные колонки и фотоаппарат.

Камеры сняли на подходе к дому мужчину в куртке цвета хаки, темных штанах и толстовке с капюшоном.

Сумму ущерба хозяин оценил в 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 (кража) УК РФ.

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Комментарии (1)

Mefistofel
".мужчину в куртке цвета хари.." А харя то у него какого цвета была?
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