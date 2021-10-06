На Ржевке задержали дворника, пристававшего к девочке

Жительница многоэтажки на улице Коммуны сообщила в полицию о мужчине, который приставал к её дочери-школьнице.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 октября, накануне около четырех дня в полицию Красногвардейского района обратилась 31-летняя жительница дома 40 по улице Коммуны. Она рассказала, что какой-то мужчина обнажался и пытался схватить за одежду её восьмилетнюю дочь, возвращавшуюся из школы.



По горячим следам сотрудники полиции задержали в подсобном помещении общежития на проспекте Энтузиастов, 51, подозреваемого — 18-летнего гражданина Таджикистана, работающего дворником.

