Неправильная парковка неожиданно помогла раскрыть угон дешёвой, но редкой машины

Угон редкого для Петербурга автомобиля раскрыли полицейские Калининского района. Спасибо можно сказать поборнице правильной парковки и защитнице природы.



Как сообщает ГУ МВД по городу и области, маленькая «Ока» провела без хозяина пару дней, вскоре нашли и злоумышленника. 52-летний мужчина заявил в полицию об угоне 27 сентября. Его малолитражка пропала от дома 11, корпус 1, по Полюстровскому проспекту. Ущерб он оценил в 40 тысяч рублей.



На следующий день позвонила местная жительница и пожаловалась, что кто-то припарковал машину прямо на газоне. Полицейские выехали по адресу — на проспект Энергетиков, 38, и обнаружили там потерянную «Оку». Было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (статья 166, часть 1, УК РФ).

