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Неправильная парковка неожиданно помогла раскрыть угон дешёвой, но редкой машины

За угон «Оки» задержан несовершеннолетний житель Петербурга

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Угон редкого для Петербурга автомобиля раскрыли полицейские Калининского района. Спасибо можно сказать поборнице правильной парковки и защитнице природы.

Как сообщает ГУ МВД по городу и области, маленькая «Ока» провела без хозяина пару дней, вскоре нашли и злоумышленника. 52-летний мужчина заявил в полицию об угоне 27 сентября. Его малолитражка пропала от дома 11, корпус 1, по Полюстровскому проспекту. Ущерб он оценил в 40 тысяч рублей.

На следующий день позвонила местная жительница и пожаловалась, что кто-то припарковал машину прямо на газоне. Полицейские выехали по адресу — на проспект Энергетиков, 38, и обнаружили там потерянную «Оку». Было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (статья 166, часть 1, УК РФ).

А 5 октября удалось задержать подозреваемого. Это 17-летний юноша. Его взяли на улице Васенко, 5. «В отношении него избрана мера пресечения обязательство о явке», — отмечается в сообщении.

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Комментарии (5)

Ankor
Украл деньги без цели хищения.
ost-21
С каких это пор у нас полицмэны начали на парковку на газоне выезжать?
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