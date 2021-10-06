ДТП случилось за несколько минут до полуночи, и до сих пор на месте аварии действует реверсивное движение. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Легковой и грузовой автомобили столкнулись на 1-м километре дороги, в районе Большой Ижоры (рядом с дорогой на Сосновый Бор), вчера в 23:40. Грузовик опрокинулся. Пострадал один человек. «Ожидают спецтехнику, чтобы поднять грузовик», — добавили в Упрдоре.
«Увезли в больницу водителя грузовика, сказали, с подозрением на сотрясение. Водитель «КИА» отделался легким испугом», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях в группе видно, что грузовик сломал забор и стол. Вокруг него обломки деталей, в том числе вырвано «седло».