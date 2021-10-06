Ценники «вредных» продуктов предлагают делать красными

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил сделать обязательной маркировку «Светофор». Ведомство начало работу над инициативой, соответствующие поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, пишут 6 октября «Известия».
Идея в том, чтобы «красить» ценники на промышленно произведённых товарах (кроме минеральной воды и специй). Если в товаре слишком много соли, сахара, жира и трансжиров, ценник будет красным, если в норме — зелёным. Речь идёт о ценниках и в обычных, и в онлайн-магазинах.
Предложение возникло из-за провала аналогичного, но добровольного проекта под названием «Светофор». Он стартовал в 2018 году по инициативе Роспотребнадзора, однако пищевая индустрия его проигнорировала.