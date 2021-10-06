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Ценники «вредных» продуктов предлагают делать красными

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Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил сделать обязательной маркировку «Светофор». Ведомство начало работу над инициативой, соответствующие поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, пишут 6 октября «Известия».

Идея в том, чтобы «красить» ценники на промышленно произведённых товарах (кроме минеральной воды и специй). Если в товаре слишком много соли, сахара, жира и трансжиров, ценник будет красным, если в норме — зелёным. Речь идёт о ценниках и в обычных, и в онлайн-магазинах.

Предложение возникло из-за провала аналогичного, но добровольного проекта под названием «Светофор». Он стартовал в 2018 году по инициативе Роспотребнадзора, однако пищевая индустрия его проигнорировала.

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Комментарии (24)

Cashmare
мы продаем вам отраву, а чтобы вы не сомневались, что это отрава - мы напишем, что это отрава. но вы все равно покупайте и травитесь дальше
Zdobsi
Беда в том, что надо обратить внимание на крупнейших ритейлеров. И да, там половина того, что продаётся, непригодна. Колбасы и изделия, сыр, молоко, масло-нельзя брать. Селедку отбросы продают-это неликвид или нельзя есть из-за химии. Если их заставят избавиться и не продавать "тушенку" из чистой сои, то станет получше. И штрафовать производителей за такие "продукты" питания типа колбаса Сельская или сосиски южные. Эти отбросы изначально надо утилизировать, а не продавать в магазинах. Опять же мясо в этих магазинах тоже сомнительное.
Короче, самый паршивый Lidl это кулинарный бутик по сравнению с этими магазинами. И нужно запретить продавать некратные упаковки типа 900 мл или 356 граммов. Все это делается в приказном порядке и реально. Нет интереса у власти просто. Они это не едят и не будут никогда.
Игорь Полетаев
Маразм ситуации в том, что вредных продуктов в принципе не должно быть на прилавках торговли. За этим вообще надзорные государственные органы и существуют. Ведь любой ёжик знает, что здоровье состоит на 65% из правильного питания. И в связи с этим - вопросы: А зачем нужен регулятор в сфере торговли и где Госстандарт?
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