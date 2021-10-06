Ценники «вредных» продуктов предлагают делать красными

Беда в том, что надо обратить внимание на крупнейших ритейлеров. И да, там половина того, что продаётся, непригодна. Колбасы и изделия, сыр, молоко, масло-нельзя брать. Селедку отбросы продают-это неликвид или нельзя есть из-за химии. Если их заставят избавиться и не продавать "тушенку" из чистой сои, то станет получше. И штрафовать производителей за такие "продукты" питания типа колбаса Сельская или сосиски южные. Эти отбросы изначально надо утилизировать, а не продавать в магазинах. Опять же мясо в этих магазинах тоже сомнительное.

Короче, самый паршивый Lidl это кулинарный бутик по сравнению с этими магазинами. И нужно запретить продавать некратные упаковки типа 900 мл или 356 граммов. Все это делается в приказном порядке и реально. Нет интереса у власти просто. Они это не едят и не будут никогда.