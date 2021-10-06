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Температура в Петербурге близка к рекордной. Бабье лето не кончается

В Петербурге ожидается 12–14 градусов тепла и солнце

Новый погожий день ждёт петербуржцев. Мы не только сможем порадоваться солнцу, но и немного погреться: дневная температура будет необычно высока для 6 октября. Рекорд полувековой давности вряд ли будет побит, но наш антициклон к этому стремится.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на среду таков: без осадков, ветер южный умеренный, 12–14 градусов. Атмосферное давление стабильно.

«Яндекс» обещает ещё больше — плюс 15 градусов, это повышенная для сегодняшней даты температура. В самое тёплое 6 октября за 57 лет погодных наблюдений было плюс 16 — в 1967 году. Холоднее всего было в 1975 году, минус 3 днём. Чаще всего температура за сутки колеблется между 3 и 12 градусами, и на небе плотные облака. Ясных дней за 57 лет выдалось всего семь, и сегодня может стать восьмым.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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