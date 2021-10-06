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Две девочки попали в больницу после аварии на Ветеранов

В Красносельском районе Петербурга две девочки пострадали в ДТП

Вечером 5 октября на проспекте Ветеранов двух девочек сбила машина. Полиция проводит проверку, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

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В полиции уточнили, что около шести вечера Citroen, за рулем которого была 34-летняя женщина, наехал на подростков у дома №147. Девочки 12 и 13 лет перебегали дорогу в неположенном месте. Пострадавших увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

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