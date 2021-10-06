На фестивале Earlymusic напомнят, какой должна быть империя

Барочный балет и камерная музыка Москвы XVIII века, клавесин и забытые оперы, поэзия и театр — ценителям старинной музыки и аутентичного исполнительства определенно есть, из чего выбрать в программе фестиваля Earlymusic, который пройдет с 6 октября по 4 ноября. (6+)

Фото: vk.com/earlymusicfest Поделиться Поделиться







В этом году самый авторитетный фестиваль старинной музыки, который когда-либо проводился в Петербурге, — Earlymusic — его создатели посвятили теме империи. Сопроводили преамбулой — напоминанием о том, что в 1721 году — 300 лет назад — в Троицкой церкви на Старо-Петербургской стороне Петр I был провозглашен императором. Так Петербург стал столицей империи, рос и развивался. «Но храм, где была провозглашена Империя, оставался деревянным и маленьким, — напоминают на фестивале. — Он не раз горел, его восстанавливали, но всякий раз деревянным и таким же скромным, как он был при Петре I, показывая, что за великолепием должны стоять смиренность и простота. И подлинно прекрасной Империю делает стремление к Царству Небесному».



В программе фестиваля в этом году не только живые концерты, но и их трансляции. Например, послушать онлайн можно будет первый же концерт 6 октября: на нем будет представлена мелодрама Георга Бенды «Ариадна на Наксосе» (1775 года) в постановке Андрея Пенюгина. Исполняют «Солисты Екатерины Великой», на артистах «Санкт-Петербургского барочного балета Анджолини» будут костюмы Лилии Киселенко. Вживую можно поприсутствовать при этом в Малом зале Филармонии.



Masques Фото: vk.com/earlymusicfest Поделиться Поделиться







Еще один концерт в Малом зале Филармонии пройдет 12 октября: французский ансамбль «Masques», который 12 октября будет играть музыку Баха и Телемана. А 14 октября московский Оркестр Pratum Integrum познакомит с музыкой Иоганна Йозефа (Ивана) Керцелли (1752–1820), Михаила Керцелли (1754–между 1814 и 1817), Cебастьяна Жоржа (ок. 1745–1796), Маттиаса Стабингера (1750–1815) и Эрнста Ванжура (ок. 1750–1802). Имена сейчас совсем неизвестные даже для профессионалов, в то время как музыка этих авторов при их жизни активно исполнялась в России.

Один из концертов пройдет в Меншиковском дворце — 16 октября там выступит клавесинист из Франции Пьер Антаи. А в Капелле 18 октября музыканты из Франции, Финляндии и России исполнят программу «Музыка И.С. Баха в прошлом, настоящем и будущем».

Заключительный концерт фестиваля пройдет 4 ноября в Эрмитаже. Исполнители — те же, что на открытии: «Солисты Екатерины Великой» и «Санкт-Петербургский барочный балет Анджолини» — в программе забытые русские барочные оперы, балеты, поэзия и театр.

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Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

