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Часть Петроградского района Петербурга погрузилась во тьму

В начале двенадцатого ночи 5 октября жители части Петроградского района лишились света. К некоторым он не вернулся до сих пор.

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Как рассказали «Фонтанке» читатели, электричество отключили на Барочной и Гатчинской улицах, Левашовском и части Каменноостровского проспекта, улице Большой Зеленина и еще по нескольким адресам. В пресс-службе «Ленэнерго» это подтвердили, но заявили, что в 23.25 восстановили подачу электроэнергии.

По словам представителя компании, света не было всего 13 минут. Правда, читатель «Фонтанки» уточняет, что и в 23.50 электричество на Гатчинскую так и не вернулось. В «Ленэнерго» заявили, что у них по этому адресу «технологический нарушений нет» и переадресовали вопросы в управляющую компанию и администрацию района.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Annonym
А по Существу статьи Странно это учитывая что Единственная Подстанция у Сытного рынка Цитата с Сайта Ленэнергно
"«Россети Ленэнерго» ввели в эксплуатацию новую комплектную трансформаторную подстанцию модульного типа (КТПМ) 35 кВ. Проект реализован в рамках Программы комплексного развития электрической сети Петроградского района Санкт-Петербурга."
Новость на их сайте от 29.06.2021 Может пора уже Прекратить Строить Элитное Жилье в Районе и на месте Аварийных Домов строить Новые для Жителей Района а Гражданин Громов ? или вы Свою медальку за Разгоны митингов получили ?
Потому что я уверен на все 282% что данный Сбой вызван тем Что имеющаяся инфраструктура Района не Справляется с Нагрузкой которую Оказывает на Сети Района Построенная с 2002 и по Сей День Элитная Застройка где процент Нагрузки от 1 Дома на Общие Сети Ленэнерго в 2 или Более превосходит туже нагрузку которая Идет от Домов как Допустим дом на Посадской улице или Куйбешева .
Урус-Баши
Зелениной. От слова "зелье" - порох.
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