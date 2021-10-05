Часть Петроградского района Петербурга погрузилась во тьму

Как рассказали «Фонтанке» читатели, электричество отключили на Барочной и Гатчинской улицах, Левашовском и части Каменноостровского проспекта, улице Большой Зеленина и еще по нескольким адресам. В пресс-службе «Ленэнерго» это подтвердили, но заявили, что в 23.25 восстановили подачу электроэнергии.



По словам представителя компании, света не было всего 13 минут. Правда, читатель «Фонтанки» уточняет, что и в 23.50 электричество на Гатчинскую так и не вернулось. В «Ленэнерго» заявили, что у них по этому адресу «технологический нарушений нет» и переадресовали вопросы в управляющую компанию и администрацию района.