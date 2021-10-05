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РПЛ получит по новому контракту с «Матч ТВ» более 100 млн долларов в год

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Российская премьер-лига (РПЛ) договорилась с телеканалом «Матч ТВ» о новом контракте на показ матчей национального первенства. Как сообщает «Коммерсантъ» 5 октября, по новому контракту лига будет получать более 100 млн долларов ежегодно в течение следующие четырех лет.

Это многократный рост по сравнению с прежним соглашением, приносившим РПЛ 1,7 млрд руб. в год.

До сих пор РПЛ пребывала в конце третьего десятка по заработку, уступая даже чемпионату Австралии. Новый договор ставит РПЛ на уровень занимающей 11-е место японской лиги (она получает по €103 млн год). Впрочем, до топовых чемпионатов, таких как английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, РПЛ все же очень далеко. Больше всех зарабатывает английская лига — 9 млрд евро в год.

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Комментарии (4)

Danik
Не понял где и что будут показывать.
Не смотрю российское шоу уже много лет.
Никакого интереса нет.
Миллеры списывают газпромовское бабло на Зеню и ЛЧ. Легализуют доходы.
Лучше бы пенсию российским пенсионерам подняли, чем платить млны молодым бездельникам, пинающим мяч на свежем воздухе.
мухомор
Это конечно лучше чем старый контракт. Примерно в 4 раза.
Но всё равно Российская Премьер Лига по телеправам уступает Бельгии и Турции. Туркам почт ив 3 раза.
Alkaline
То есть трансляции тоже кратно подорожают? Ну вот пусть сами их и смотрят.
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