РПЛ получит по новому контракту с «Матч ТВ» более 100 млн долларов в год

Российская премьер-лига (РПЛ) договорилась с телеканалом «Матч ТВ» о новом контракте на показ матчей национального первенства. Как сообщает «Коммерсантъ» 5 октября, по новому контракту лига будет получать более 100 млн долларов ежегодно в течение следующие четырех лет.



Это многократный рост по сравнению с прежним соглашением, приносившим РПЛ 1,7 млрд руб. в год.



До сих пор РПЛ пребывала в конце третьего десятка по заработку, уступая даже чемпионату Австралии. Новый договор ставит РПЛ на уровень занимающей 11-е место японской лиги (она получает по €103 млн год). Впрочем, до топовых чемпионатов, таких как английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, РПЛ все же очень далеко. Больше всех зарабатывает английская лига — 9 млрд евро в год.

